Od ukupnog broja dozvola izdatih u martu 82,1 odsto dozvola odnosi se na zgrade, a 17,9 odsto na ostale građevine.

Ako se posmatraju samo zgrade, 80,7 odsto dozvola izdato je za stambene, a 19,3 odsto za nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (68,6 odsto).

Prema dozvolama izdatim u martu ove godine u Srbiji, prijavljena je izgradnja 3.123 stana, s prosečnom površinom od 72,7 metara kvadratnih.

Od ukupnog broja stanova u novim stambenim zgradama, 15,4 odsto stanova biće građeno u zgradama s jednim stanom, s prosečnom površinom od 145,1 metara kvadratnih, a 82,7 odsto stanova biće građeno u zgradama s tri stana i više stanova, i njihova prosečna površina biće znatno manja i iznosiće 58,9 metara kvadratnih.

Predviđena vrednost radova novogradnje u martu ove godine iznosi 81,3 odsto od ukupno predviđene vrednosti radova.

Posmatrano prema oblastima, najveća građevinska aktivnost očekuje se u Beogradskoj oblasti, 21,9 odsto od predviđene vrednosti novogradnje, zatim slede Borska oblast (15,4 odsto), Južnobanatska oblast (10,5 odsto), Južnobačka oblast (8,2 odsto) i Sremska oblast (7,8 odsto), dok se učešća ostalih oblasti kreću od 0,1 odsto do 4,9 odsto.

