U gradu u kojem je parking postao luksuzniji od kvadrata stana u mnogim evropskim prestonicama, jedan oglas iz centra Rima izazvao je lavinu komentara širom Italije. Na prodaju je parking mesto od svega 12 kvadrata, i to po neverovatnoj ceni od 260.000 evra.



Mesto se nalazi u zajedničkoj garaži u ulici Via di Santa Maria dell’Anima, nadomak čuvenog trga Navona, jednog od najskupljih i najtraženijih delova italijanske prestonice. Cena po kvadratu praktično premašuje 20.000 evra, što je nivo luksuznih stanova u elitnim četvrtima svetskih metropola.

Garaža skuplja od luksuznog stana: "Podnesite ponudu odmah"

Posebnu pažnju izazvao je detalj da se ne prodaje zaseban garažni boks, već samo deo zajedničke garaže. Fotografije pokazuju veoma uzak prostor u koji bi veći SUV modeli jedva mogli da stanu.



Ipak, agent za nekretnine tvrdi da interesovanja ima mnogo. "Ako ste zainteresovani, preporučujem da odmah podnesete obavezujuću ponudu, jer će za nekoliko dana biti prodato " navodi se u oglasu.



Ovakvi oglasi više nisu izuzetak u centru Rima. U blizini Fontane di Trevi parking mesto od 12 kvadrata prodaje se za 205.000 evra, dok se u zoni Panteona traži čak 330.000 evra za nešto veći prostor.

Rim ostaje bez parkinga, a broj automobila raste

Problem nije samo luksuzni centar grada. Rim već godinama vodi bitku sa nedostatkom parking prostora.



Prema podacima gradskih službi, u gradu sa skoro 1,9 miliona automobila na manje od tri miliona stanovnika, potražnja za garažama eksplodirala je poslednjih godina. Istovremeno, gradske politike smanjuju broj parking mesta na ulicama kako bi se više prostora oslobodilo za pešake, bicikliste i javni prevoz.



To je otvorilo potpuno novo tržište nekretnina.



Napušteni magacini, sportski centri i pomoćni objekti širom Rima pretvaraju se u garaže koje investitori potom prodaju po astronomskim cenama. U pojedinim delovima grada čak i najmanji garažni boksevi dostižu vrednost luksuznih stanova u manjim evropskim gradovima.

Cene rastu zbog jednog ključnog razloga: Ponude gotovo da nema

Stručnjaci za nekretnine tvrde da je glavni problem istorijska struktura centra Rima.



Većina zgrada nalazi se pod zaštitom države, pa je gotovo nemoguće praviti nove garaže ili proširivati postojeće. Upravo zato svaki slobodan prostor za automobil postaje izuzetno vredan.



"Garaže su gotovo nemoguće za pronaći u centru grada. Zato i obično parking mesto u zajedničkoj garaži danas ima ogromnu tržišnu vrednost " objašnjavaju agenti za nekretnine u Rimu.



Situaciju dodatno komplikuje činjenica da su moderni automobili sve veći. Mnoga parking mesta projektovana su pre nekoliko decenija i današnji krosoveri ili SUV modeli jedva mogu da uđu u njih.

Krađe automobila dodatno podižu cenu garaža

Garaže u Rimu više nisu samo pitanje komfora, već i bezbednosti.



Prema podacima italijanskih službi za mobilnost, u Rimu godišnje nestane između 14.000 i 15.000 automobila. Pored krađa celih vozila, česte su i takozvane „kanibalizacije“ — lopovi skidaju farove, točkove, baterije, volane i druge skupe delove direktno na ulici.



Zbog toga mnogi stanovnici centra grada danas garažu smatraju važnijom investicijom od dodatne sobe ili većeg stana.

Parking mesto postaje nova luksuzna nekretnina Evrope

Podaci kompanije Tecnocasa pokazuju da su cene garaža u Italiji za godinu dana porasle prosečno 2,7 odsto, dok stručnjaci upozoravaju da će rast biti još izraženiji upravo u istorijskim centrima gradova poput Rima, Milana i Firence, piše Blic.



U prevodu: dok su nekada luksuz predstavljali penthausi i vile, danas u centru Rima statusni simbol postaje - parking mesto.



