Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar finansija Siniša Mali završili su danas obilazak radova na gradilištu kompleksa EXPO 2027, gde su govorili o dinamici izgradnje, budućoj prodaji stanova i planovima za razvoj novog dela Beograda.

Zgrade gotove do jula

Tokom obilaska kompleksa EXPO 2027, ministar finansija Siniša Mali potvrdio je da se završetak izgradnje stambenih objekata očekuje već u julu.

Na to se nadovezao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, govoreći o planovima za prodaju stanova nakon završetka međunarodne izložbe.

"Moramo da donesemo odluku kada i kako da izvršimo prodaju stambenih jedinica kada se EXPO završi, po povoljnijim uslovima da damo. 1. decembra moramo da predamo sve" - poručio je Vučić.

„Stanovi po povoljnijim uslovima“

Predsednik Srbije tokom obilaska pitao je ministra finansija po kojoj ceni bi stanovi mogli da budu prodavani.

"Za koliko ćemo da prodajemo stanove?" - upitao je Vučić, na šta je Mali odgovorio:

"Zavisi od analize."

Vučić je zatim dodao da bi stanovi mogli da budu ponuđeni pod povoljnijim uslovima ljudima koji doprinose društvu.

"Treba da dajemo po povoljnijim uslovima ljudima koji doprinose društvu. Moja ideja je bila nešto oko medicinskih sestara, ali da ne prejudiciramo stvari" - rekao je Vučić.

„Ovo će biti novi deo grada“

Predsednik Srbije rekao je da će EXPO kompleks potpuno promeniti ovaj deo Beograda.

"Zamislite pogled ka Savi" - rekao je Vučić.

Dodao je da će novi kompleks privlačiti veliku pažnju i doprineti širenju grada ka takozvanom donjem Sremu.

"Ovo će biti novi deo grada koji će da izaziva najveću pažnju. Beograd će da se širi na ovu stranu, tzv. donji Srem. EXPO je najveći događaj na svetu u 2027. godini. Beograd postaje svet!" - poručio je predsednik Srbije.

Jedan od najvećih projekata u Srbiji

Radovi na kompleksu EXPO 2027 zvanično su počeli 5. avgusta 2023. godine, dok se završetak očekuje tokom jeseni 2026.

Na gradilištu je svakodnevno angažovano oko 4.000 radnika koji rade na sajamskim halama, stambenim objektima i kompletnoj infrastrukturi za jedan od najvećih međunarodnih događaja planiranih za 2027. godinu.

