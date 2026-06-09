Novi laboratorijski testovi sprovedeni u nekoliko zemalja pokreću ozbiljna pitanja o bezbednosti hrane, kontroli uvoza i uticaju globalnog lanca snabdevanja koji, upozoravaju stručnjaci, vraća "zabranjene hemikalije" u EU na zadnja vrata.



Prisustvo pesticida koji su zabranjeni u Evropskoj uniji u širokom spektru prehrambenih proizvoda otkriveni su četiri evropske zemlje, Holandiji, Francuskoj, Austriji i Nemačkoj.



Analizirano je ukupno 64 uzorka proizvoda, uključujući pirinač, mleveni biber, različite vrste čaja, seme kima i kari u prahu.



Rezultati su pokazali da su u 49 od 64 analizirana proizvoda pronađeni ostaci jednog ili više pesticida, dok je čak 45 proizvoda sadržalo supstance koje nisu odobrene u EU. U 14 uzoraka koncentracije pesticida su prelazile zakonski dozvoljene granice, zbog čega takvi proizvodi ne bi trebalo da se nalaze na tržištu.

Popularni začini pod napadom

Posebno je zabrinjavajuća činjenica da su svi analizirani uzorci paprike u prahu, čilija i kima sadržali ostatke pesticida koji nisu odobreni u Evropskoj uniji. Čak 22 različita pesticida otkrivena su u jednom uzorku paprike u prahu, uključujući šest zabranjenih u EU, objavio je Foodwatch na svojoj veb stranici.



Iako je njihova upotreba unutar EU zabranjena, pojedinačnim državama članicama je i dalje dozvoljeno da izvoze ove hemikalije u treće zemlje.



One se tamo koriste u poljoprivrednoj proizvodnji, a zatim se vraćaju na evropsko tržište kao ostaci uvezene hrane. Stručnjaci ovu pojavu nazivaju "bumerangom toksičnih pesticida", upozoravajući na potencijalni rizik po zdravlje potrošača.



Među najčešće otkrivanim pesticidima koji nisu odobreni za upotrebu u Evropskoj uniji su:



- hlorfenapir,



- bifentrin,



- spirotetramat,



- klotianidin,



- tiametoksam,



- imidakloprid i izoprotiolan.



Prema zvaničnim podacima Evropske agencije za hemikalije (ECHA), čak šest navedenih pesticida izvezeno je iz država članica Evropske unije u treće zemlje tokom 2024. i 2025. godine.

Novi planovi

U međuvremenu, potrošačke grupe upozoravaju na planove Evropske komisije da ubrza paket regulatornih promena za koje kažu da bi mogle oslabiti postojeće standarde bezbednosti hrane, piše Blic.



Predlog bi istovremeno izmenio deset zakonskih propisa koji se odnose na procenu bezbednosti pesticida, dozvoljene nivoe ostataka pesticida u hrani i kontrolu uvoza.



Kritičari kažu da bi takav ubrzani proces mogao dovesti do smanjenja zaštite potrošača bez dovoljne stručne debate i nadzora.



Iz tog razloga, organizacije pozivaju članove Evropskog parlamenta da zaštitu bezbednosti hrane zadrže među prioritetima evropske politike i da se suprotstave mogućem slabljenju postojećih standarda.



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