Jovanović: Srbija razvija domaći ekosistem za projektovanje čipova

Cilj Radne grupe je sprovođenje aktivnosti u skladu sa strateškim prioritetima Republike Srbije u oblasti industrijske politike, digitalne transformacije i razvoja veštačke inteligencije do 2030. godine.

Radna grupa, u kojoj se nalaze vodeći stručnjaci iz privrede, nauke i javne uprave, iz zemlje i dijaspore, ima zadatak da analizira postojeće stanje u oblasti mikroelektronike, projektovanja čipova i srodnih industrija u Republici Srbiji, kao i da pripremi stručno mišljenje, predloži strateški okvir i program razvoja domaćeg ekosistema za projektovanje čipova.

"Projektovanje integrisanih kola predstavlja jedan od temelja savremene digitalne ekonomije i ima ključnu ulogu u razvoju telekomunikacija, veštačke inteligencije, automobilske industrije, IoT uređaja, računarskih sistema, kao i odbrambenih i bezbednosnih sistema. Za Republiku Srbiju bi od neprocenjivog značaja bilo da razvije sopstvene kapacitete za početak za projektovanje čipova. Radna grupa je fokusirala svoje aktivnosti u tri pravca - naučno-obrazovni, privredni i institucionalni okvir. Očekujem da se krajem septembra predstave preliminarni rezultati našeg rada", istakao je direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović koji predsedava stručnom Radnom grupom.

Rad Radne grupe predstavlja važan korak ka pozicioniranju Srbije kao regionalnog centra za istraživanje i razvoj (R&D) u oblasti projektovanja čipova, kroz povezivanje institucija, akademske zajednice, naučnoistraživačkih organizacija i privrede. Rezultati ove Radne grupe predstavljaće osnovu za kreiranje dugoročnih politika i mera koje će doprineti razvoju domaće mikroelektronske industrije i jačanju tehnološkog suvereniteta Republike Srbije.

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