Srpski pasoš je dobio takvu ocenu na osnovu toga što sa njim bez vize može da se uđe u 135 zemalja.

Popis se temelji na ekskluzivnim i službenim podacima Međunarodnog udruženja vazdušnog prevoza (IATA), a odlučujući faktor za rangiranje pasoša je koliko je zemalja sa njim dostupno bez vize za građane neke nacije.

Prvo mesto na listi najmoćnijih pasoša i u ovoj godini zauzeo je Singapur, a građani te zemlje trenutno mogu bez vize da putuju u ukupno 192 zemlje sveta.

Drugo mesto drže Japan, Južna Koreja i Ujedinjeni Arapski Emirati, sa čijim pasošima građani mogu da putuju bez viza u 188 zemalja. Švedska je na trećem mestu, a sa pasošem te zemlje bez vize može da se putuje u 187 zemalja.

Belgija, Danska, Finska, Francuska, Nemačka, Irska, Italija, Luksemburg, Holandija, Norveška i Španija našle su se na četvrtom mestu, s obzirom na to da sa pasošima tih zemalja može da se putuje bez viza u 186 zemalja. Peto mesto dele Austrija, Grčka, Malta, Portugal i Švajcarska, a njihovi građani mogu bez viza da putuju u 185 zemalja.

Od zemalja iz regiona na listi se našla Slovenija, koja je na sedmom mestu, a sa njenim pasošem može da se putuje u 183 zemlje bez viza, dok je Hrvatska na osmom mestu, a sa pasošem te zemlje bez viza su dostupne 182 zemlje, piše Tanjug.

Crna Gora i Severna Makedonija dele 41 mesto, a građani tih zemalja bez viza mogu da putuju u 127 zemalja, dok se Bosna i Hercegovina našla na 41 mestu, sa pasošem sa kojim nije potrebna viza za putovanje u 122 zemlje.

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