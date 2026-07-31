Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije izražena u dolarima iznosila je 46.238,2 miliona dolara, što je bio rast od 13,0 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.



Izvezeno je robe u vrednosti od 20.954,3 miliona dolara, što čini povećanje 15,7 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno je robe u vrednosti od 25.283,9 miliona dolara, što je za 10,9 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine.



Izvoz robe, izražen u evrima, imao je vrednost od 17.971,4 miliona evra, što je bilo povećanje od 8,3 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine.



Uvoz robe imao je vrednost od 21.679,1 miliona evra, što je za 3,7 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine.



Deficit iznosi 4.329,6 miliona dolara, što čini smanjenje od 7,9 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.



Izražen u evrima, deficit iznosi 3.707,6 miliona evra, što čini smanjenje od 14,1 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine.



Pokrivenost uvoza izvozom iznosi 82,9 odsto i veća je od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 79,4 odsto.



Posmatrano regionalno, najveći udeo u izvozu Srbije imao je Region Vojvodine (29,6 odsto); sledi Region Šumadije i Zapadne Srbije (25,4 odsto), Region Južne i Istočne Srbije (23,0 odsto), Beogradski region (21,0 odsto), a oko 0,9 odsto izvoza je nerazvrstano po teritorijama.



Najveći udeo u uvozu Srbije imao je Beogradski region (43,3 odsto); slede Region Vojvodine (30,6 odsto), Region Šumadije i Zapadne Srbije (15,8 odsto), Region Južne i Istočne Srbije (8,4 odsto), a oko 1,8 odsto uvoza nije razvrstano po teritorijama.



RZS ne raspolaže se podacima za Region Kosovo i Metohija.



U strukturi izvoza po nameni proizvoda (princip pretežnosti) najviše su zastupljeni proizvodi za reprodukciju, 59,5 odsto (12.475,2 mil. dolara), slede roba za široku potrošnju, 28,0 odsto (5.869,9 mil. dolara) i oprema, 12,4 odsto (2.608,6 mil. dolara). Neklasifikovana roba po nameni iznosi 0,0 odsto (0,4 mil. dolara).



U strukturi uvoza po nameni proizvoda najviše su zastupljeni proizvodi za reprodukciju, 55,2 odsto (13.954,6 mil. dolara), slede roba za široku potrošnju, 21,1 odsto (5333,4 mil. dolara), i oprema, 11,0 odsto (2784,1 mil. dolara).



Neklasifikovana roba po nameni iznosi 12,7 odsto (3211,9 mil. dolara).



Spoljnotrgovinska robna razmena bila je najveća sa zemljama sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini. Zemlje članice Evropske unije čine 58,7 odsto ukupne razmene.



Glavni spoljnotrgovinski partneri Srbije pojedinačno bili su u izvozu: Nemačka, Italija, Kina, BiH i Mađarska, a u uvozu Kina, Nemačka, Italija, Turska i Mađarska.



Naš drugi po važnosti partner jesu zemlje CEFTA, sa kojima imamo suficit u razmeni od 1.852,0 mil. dolara, koji je rezultat uglavnom izvoza: žitarica i proizvoda od njih, pića, drumskih vozila, medicinskih i farmaceutskih proizvoda, električnih mašina i aparata. Izvoz Srbije iznosi 2764,1 mil. dolara, a uvoz 912,1 mil. dolara za posmatrani period. Pokrivenost uvoza izvozom je 303,0 odsto, preneo je Tanjug.



Izraženo u evrima, izvoz iznosi 2.370,6 mil. evra, a uvoz 782,2 mil. evra (suficit iznosi 1588,4 mil. evra, a pokrivenost uvoza izvozom 303,1 odsto).



Posmatrano pojedinačno po zemljama, najveći suficit ostvaren je sa zemljama iz bliskog okruženja: Crnom Gorom (izvoze se najviše lekovi za maloprodaju i voda sa dodatkom šećera, a uvoze se najviše električna energija i sušeno svinjsko meso), Bosnom i Hercegovinom (izvoze se gasna ulja i pivo od slada a uvoze se električna energija i konstrukcije i delovi od gvožđa) i Severnom Makedonijom (izvoze se električne energija i električni provodnici, a uvoze se električna energija i katalizatori na nosaču).



Značajan suficit u razmeni ostvaren je u razmeni sa Nemačkom, Slovačkom, Velikom Britanijom. Najveći deficit javlja se u trgovini sa Kinom (najviše zbog uvoza telefona za mrežu stanica). Sledi deficit sa: Kazahstanom, Turskom, Poljskom...



Prema odsecima Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije (SMTK), izvoz prvih pet odseka čini 39,9 odsto ukupnog izvoza. Uvoz prvih pet odseka čini 28,0 odsto ukupnog uvoza.



Odsek nerazvrstana roba, u koji se uključuje i roba na carinskom skladištu i u slobodnoj zoni, ima učešće u ukupnom uvozu 13,3 odsto.



U junu 2026. godine je izvezeno je robe u vrednosti od 3.708,1 miliona dolara, što čini povećanje od 9,7 odsto u odnosu na isti mesec prethodne godine.



Uvoz je iznosio 4.606,8 miliona dolara, što čini povećanje od 18,1 odsto u odnosu na isti mesec prethodne godine.



Izraženo u evrima izvezeno je robe u vrednosti od 3.211,1 miliona evra, što čini povećanje od 9,0 odsto u odnosu na isti mesec prethodne godine.



Uvoz je iznosio 3.988,6 miliona evra, što čini povećanje od 17,3 odsto u odnosu na isti mesec prethodne godine.



Računato u dolarima, desezonirani indeks jun 2026/ maj 2026. godine pokazuje rast izvoza za 2,1 odsto i rast uvoza za 10,6 odsto.



Računato u evrima, desezonirani indeks jun 2026/ maj 2026. godine pokazuje rast izvoza za 4,0 odsto, i rast uvoza za 12,7 odsto.



Prema Nomenklaturi statistike spoljne trgovine (NSST) za mesec jun:



Na listi prvih pet proizvoda u izvozu, prvo mesto zauzimaju setovi provodnika za avione, vozila, brodove (177 mil. dolara); drugo mesto pripada izvozu rude bakra i koncentrata (166 mil. dolara); na trećem mestu je izvoz ostalih motornih vozila za prevoz lica, osim autobusa (163 mil. dolara); sledi izvoz rafinisanog bakra (149 mil. dolara); poslednje mesto pripada izvozu ostalih delova i pribora za motorna vozila (94 mil. dolara).



Lista prvih pet proizvoda u uvozu pokazuje da je sirova nafta i ulja od bituminoznih minerala (214 mil. dolara) naš prvi uvozni proizvod; drugi po značaju su lekovi za maloprodaju (181 mil. dolara); na trećem mestu liste je uvoz električne energije (82 mil. dolara); sledi uvoz ostalih delova i pribora za motorna vozila (56 mil. dolara); poslednje mesto zauzima uvoz prirodnog gasa u gasovitom stanju (47 mil. dolara).



Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).



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