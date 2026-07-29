Na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon razgovora sa iračkim premijerom Alijem al-Zaidiјem u Ankari, Erdogan je rekao da je cilj dve zemlje postizanje novog energetskog sporazuma koji bi bio od koristi za obe strane, nakon što je u ponedeljak istekao važeći sporazum o radu naftovoda Kirkuk–Džejhan, prenosi Rojters.

"Sporazum o naftovodu Irak–Turska istekao je juče. Naš cilj je da što pre potpišemo sveobuhvatan energetski sporazum koji će koristiti objema stranama", rekao je Erdogan, prenosi Tanjug.

Očekivalo se da će tokom posete biti potpisan dogovor o produženju sporazuma koji reguliše izvoz iračke nafte kroz ovaj višedecenijski naftovod, ali do potpisivanja nije došlo, navodi agencija.

Turska državna naftna kompanija "Turkish Petroleum" (TPAO) u međuvremenu je preuzela 15 odsto udela u kompaniji "BP Energy Company of Kirkuk Ltd" (BPECKL), čime je dobila mogućnost da učestvuje u radu na naftnom polju Kirkuk, kojim upravljaju partneri predvođeni britanskim BP-om.

Turski ministar energetike Alparslan Bajraktar izjavio je da će TPAO sarađivati sa partnerima kompanije BPECKL na razvoju nalazišta koje, prema procenama, ima potencijal od oko tri milijarde barela rezervi.

Britanski BP potvrdio je sporazum i saopštio da pozdravlja partnerstvo sa turskom državnom kompanijom.

Naftovod Kirkuk–Džejhan povezuje severni Irak sa turskom mediteranskom lukom Džejhan i predstavlja jednu od ključnih ruta za izvoz iračke nafte.



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