Cena američke sirove nafte WTI porasla je na oko 84 dolara po barelu, dok je severnomorska nafta Brent takođe poskupela na više od 89 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.

Američka vojska saopštila je da je uspešno presrela, kako je navela, iznenadni iranski napad usmeren na američke vojne snage raspoređene na Bliskom istoku.

Istovremeno, milicije u Iraku koje podržava Iran drugi dan zaredom izvele su napade bespilotnim letelicama na naftna postrojenja u istočnoj provinciji Saudijske Arabije.

Dodatnu zabrinutost na tržištu izazvale su informacije da jemenski pobunjenici Huti razmatraju uvođenje naknada za brodove koji prolaze kroz Crveno more, što bi moglo da poveća troškove pomorskog transporta i oteža tokove isporuke energenata.

Slične naknade, prema navodima medija, Iran nastoji da uvede i za plovidbu kroz Ormuski moreuz.

Na rast cena uticali su i podaci Američkog instituta za naftu (API), prema kojima su zalihe sirove nafte u Sjedinjenim Američkim Državama prošle sedmice smanjene za 3,3 miliona barela, što ukazuje na i dalje ograničenu ponudu na svetskom tržištu.

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