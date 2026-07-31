Pojedini trgovinski lanci u Nemačkoj već testiraju mogućnost da kupci prilikom plaćanja karticom ostave dobrovoljni bakšiš zaposlenima, ali ideja izaziva brojne polemike. Dok trgovci smatraju da bi na ovaj način mogli da nagrade kvalitetnu uslugu, kupci su uglavnom skeptični, a udruženja za zaštitu potrošača upozoravaju da bi ovakav model mogao da stvori neprijatan pritisak prilikom plaćanja, piše Feniks magazin.

Bakšiš za savet

Trgovinski savez za tekstil, obuću i kožnu robu smatra da bi digitalni upiti za bakšiš uskoro mogli da postanu uobičajeni i u prodavnicama modne robe. Ideja je da se nagradi dodatni trud prodavaca koji pomažu kupcima pri izboru veličine, donose robu iz skladišta ili daju savete o održavanju proizvoda.

Savremeni kartični terminali već omogućavaju da se bakšiš jednostavno doda prilikom plaćanja. Ovakva praksa nije potpuno nova. U poslovnicama lanaca obuće Aktiv Schuh i Shoe City kupce koji plaćaju karticom već pitaju da li žele da ostave dobrovoljni dodatak.

Prikupljeni novac se, prema navodima kompanija, raspodeljuje među zaposlenima. Pojedini drugi trgovci takođe interno testiraju ovaj model kako bi procenili reakcije kupaca.

Većina kupaca odlučna

Istraživanje agencije YouGov pokazalo je da većina građana ne podržava uvođenje bakšiša u maloprodaji. Samo 27 odsto ispitanika reklo je da bi bilo spremno da ostavi dodatni novac za dobru uslugu i savetovanje, dok gotovo dve trećine takvu mogućnost u potpunosti odbija.

Veliki trgovinski lanci poput Galeria, Bauhaus, H&M i Deichmann za sada ne planiraju uvođenje opcije za ostavljanje bakšiša na kasama. Posebno u supermarketima i diskontima, gde je brzina naplate jedan od prioriteta, digitalni upiti za bakšiš smatraju se nepraktičnim. Kritike stižu i od nemačkog sindikata Verdi, koji upozorava da bi kompanije na ovaj način mogle da prebace odgovornost za pravedne zarade zaposlenih na same kupce.

Sličan stav imaju i udruženja za zaštitu potrošača. Ona upozoravaju da bi kupci, kada se na ekranu terminala iznenada pojave opcije poput "3 odsto", "5 odsto" ili "7 odsto", mogli da se osete pod pritiskom da ostave bakšiš, iako to ne žele. Posebno problematičnim smatraju situacije u kojima je opcija za odbijanje bakšiša teško uočljiva ili komplikovana za izbor, čime se stvara utisak da je dodatna napojnica praktično obavezna.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.