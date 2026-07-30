"Čast nam je i ogromno zadovoljstvo što smo imali priliku da ugostimo predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana. Ova poseta predstavlja još jednu potvrdu iskrenog prijateljstva i snažnog partnerstva između Srbije i UAE, koje iz godine u godinu nastavlja da jača i da se razvija", naveo je Mali na svom Instagram nalogu.



Istakao je da je gostu iz UAE tokom posete EXPO Playground-u na Beogradskom sajmu, predstavljen projekat EXPO i da su imali priliku i da prošetaju Beogradom na vodi.



"Razgovarali smo o pripremama za EXPO 2027 Beograd, koji će našoj zemlji doneti nove razvojne prilike, dodatne investicije, nova radna mesta i priliku da Srbiju predstavimo svetu u najboljem svetlu. Naravno, razgovarali smo o svim projektima koje sprovodimo sa našim arapskim partnerima, kao i o mogućnostima za dalju saradnju", istakao je Mali.



Kao posebno važno je naveo to da je sa UAE već potpisan ugovor o njihovom učešću na EXPO.



"Podrška naših međunarodnih partnera daje nam dodatni podstrek da nastavimo da radimo još posvećenije i odgovornije kako bismo uspešno organizovali najveći međunarodni događaj u istoriji Srbije. Nastavljamo da gradimo modernu, uspešnu i međunarodno prepoznatu Srbiju", poručio je Mali.



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