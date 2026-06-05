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Maxi Pčelica - saveznik pametne kupovine

Prepoznatljiva po brojnim pogodnostima koje pruža, Moj Maxi aplikacija sada svojim korisnicima donosi i novog saveznika za pametnu kupovinu - Maxi Pčelicu. 

Autor:  Dubravka Jovanović
05.06.2026.12:01
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Maxi Pčelica - saveznik pametne kupovine
PR
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Kada god se na aplikaciji pojavi Pčelica korisnike očekuje nešto pažljivo birano i vredno pažnje - posebne akcije, personalizovane ponude, vaučeri, uštede, programi lojalnosti, brojna iznenađenja i još mnogo toga što kupovinu čini lakšom i pametnijom.

Maxi Pčelica nije samo znak da negde postoji popust - ona je svakodnevni saveznik pametne kupovine.

Među prvim pogodnostima koje prati Maxi Pčelica nalazi se i novi program lojalnosti - MOVE peškiri.  Kroz potpuno digitalni koncept, kupci svakodnevnom kupovinom imaju priliku da skupljaju digitalne nalepnice u okviru Moj Maxi aplikacije i ostvaruju pravo na pažljivo odabrane proizvode po značajno povoljnijim cenama. Bez papirnih talona i lepljenja nalepnica, novi program donosi jednostavniji i moderniji način korišćenja pogodnosti, uz lako praćenje svih benefita direktno kroz aplikaciju. 

Maxi

Moj Maxi aplikacija, koja danas broji više od dva miliona registrovanih korisnika, potpuno je besplatna i dostupna na operativnim sistemima pametnih telefona - iOS, Android i Harmony OS.- Prepoznatljiva po brojnim pogodnostima koje pruža, Moj Maxi aplikacija sada svojim korisnicima donosi i novog saveznika za pametnu kupovinu 

- Maxi Pčelicu. Kada god se na aplikaciji pojavi Pčelica korisnike očekuje nešto pažljivo birano i vredno pažnje - posebne akcije, personalizovane ponude, vaučeri, uštede, programi lojalnosti, brojna iznenađenja i još mnogo toga što kupovinu čini lakšom i pametnijom.

Maxi Pčelica nije samo znak da negde postoji popust - ona je svakodnevni saveznik pametne kupovine.

Među prvim pogodnostima koje prati Maxi Pčelica nalazi se i novi program lojalnosti - MOVE peškiri.  Kroz potpuno digitalni koncept, kupci svakodnevnom kupovinom imaju priliku da skupljaju digitalne nalepnice u okviru Moj Maxi aplikacije i ostvaruju pravo na pažljivo odabrane proizvode po značajno povoljnijim cenama. Bez papirnih talona i lepljenja nalepnica, novi program donosi jednostavniji i moderniji način korišćenja pogodnosti, uz lako praćenje svih benefita direktno kroz aplikaciju. 

Moj Maxi aplikacija, koja danas broji više od dva miliona registrovanih korisnika, potpuno je besplatna i dostupna na operativnim sistemima pametnih telefona - iOS, Android i Harmony OS.

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