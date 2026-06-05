Morska naučnica Kajša Keni (31) predvodi ovaj napor kroz program „Shells for Shorelines“ organizacije Orange County Coastkeeper, prikupljajući korišćene školjke ostriga iz restorana i ribljih pijaca širom okruga Orange i Long Biča. Ono što je počelo sa tri drvene kutije za skladištenje preraslo je u ono što ona danas naziva „poljem ostriga“ – podsetnik da čak i ostaci sa tanjira mogu igrati važnu ulogu u obnovi okeana.

Polje školjki

Keni radi kao direktorka za obnovu morskih staništa u organizaciji Orange County Coastkeeper, gde je fokus na obnavljanju staništa autohtonih ostriga i jačanju priobalnih ekosistema. Na internetu je, međutim, mnogi poznaju po TikTok snimcima na kojima prikazuje kontejnere pune školjki, polja za sušenje pod suncem i manje glamuroznu stranu restauracije prirode, piše Ecoticias.

Brojke su impresivne. Prema rečima Keni, program trenutno raspolaže sa više od 24.000 funti školjki ostriga, odnosno oko 12 tona, a gomila raste iz nedelje u nedelju. To je ogromna količina restoranskog otpada koja više ne završava na deponijama.

Ono što ovu priču čini privlačnom jeste njena jednostavnost. Neko pojede ostrige, restoran sačuva školjke, a tim za obnovu prirode im daje novi život. Zvuči jednostavno, zar ne? Teži deo je ponavljati taj proces iznova i iznova.

Od tanjira do grebena

Kroz program „Shells for Shorelines“, Orange County Coastkeeper sarađuje sa lokalnim restoranima i ribljim pijacama kako bi prikupio školjke koje bi inače bile bačene. Prema zvaničnom opisu programa, donirane školjke iz restorana koriste se za povećanje populacije autohtonih ostriga u južnoj Kaliforniji.

Proces je delom sistem reciklaže, a delom naučni projekat. Tim Kajše Keni organizuje preuzimanje školjki, vraća pune kontejnere i kante iz restorana, meri i evidentira prikupljeni materijal, a zatim ga rasprostire pod kalifornijskim suncem.

Ova faza sušenja je veoma važna. Organizacija navodi da školjke ostaju na suncu najmanje šest meseci, tokom prirodnog procesa koji uklanja štetne patogene i organizme pre nego što budu korišćene za projekte kao što su ležišta ostriga, „žive obale“ i viseće strukture od školjki.

Zašto su školjke ostriga važne

Grebeni ostriga nisu samo dekoracija za ljubitelje morskih plodova. Oni stvaraju skloništa za ribe, rakove i druge manje morske vrste, a istovremeno poboljšavaju kvalitet vode filtriranjem algi i viška hranljivih materija.

Pod određenim uslovima, jedna ostriga može da filtrira i do 50 galona (oko 190 litara) vode dnevno. Čistija voda pomaže rast podvodnih trava, koje zatim služe kao stanište za mlade rakove, kapice i ribe.

Tu je i priča o zaštiti obale. Na pojedinim lokacijama grebeni ostriga mogu da ublaže energiju talasa, uspore eroziju i pomognu u zaštiti močvara i priobalnih zajednica od plime, poplava i oluja. Za svakoga ko je posmatrao kako snažni talasi nakon nevremena odnose delove plaže, ovaj detalj ima posebno značenje.

Globalni gubitak

Keni kaže da je često iznenađena koliko su ljudi zainteresovani za ostrige.

„Mislim da su ostrige nešto najkul“, rekla je za časopis Pipl, uz priznanje da možda nije potpuno objektivna po tom pitanju.

Međutim, pažnja javnosti je korisna jer je problem mnogo veći od jedne gomile školjki u Kaliforniji. Globalna analiza sprovedena u 144 zaliva pokazala je da su grebeni ostriga u 70 odsto proučavanih zaliva pali na manje od 10 odsto svoje nekadašnje brojnosti, dok su istraživači procenili da je čak 85 odsto svih svetskih grebena ostriga nestalo.

Uzroci su dobro poznati: prekomerni izlov, uništavanje staništa, bolesti i pogoršanje kvaliteta vode doveli su do drastičnog opadanja ovih ekosistema u mnogim priobalnim područjima, iako su nekada predstavljali svojevrsnu „živu infrastrukturu“ zaliva i estuara.

Problem je u tome što je za obnovu takvog prirodnog sistema potrebno mnogo vremena i strpljenja.

Tiha logistika iza obnove

Viralni video-snimci možda čine da posao izgleda zadovoljavajuće, i na neki način to zaista jeste. Ipak, svakodnevica uključuje teške kontejnere, pažljivo vođenje evidencije, prostor za skladištenje, terenski rad i stalnu potrebu za finansiranjem programa.

Orange County Coastkeeper navodi da „Shells for Shorelines“ pomaže u smanjenju otpada od hrane, snižava troškove restauracije prirode i uključuje zajednicu u projekte morske nauke. Upravo taj poslednji aspekt mogao bi biti podjednako važan kao i same školjke, jer zaštita i obnova prirode najbolje funkcionišu kada ljudi razumeju zašto je obali potrebna pomoć.

To znači da zaposleni u restoranima, volonteri, naučnici, donatori i lokalni partneri postaju deo istog lanca. Jedna kanta školjki neće obnoviti greben. Hiljade kanti, prikupljanih tokom vremena, mogu početi da menjaju sliku.

Mala školjka sa velikim zadatkom

Program je povezan i sa širim naporima organizacije Coastkeeper da obnovi populaciju autohtonih olimpijskih ostriga (Olympia oysters), jedine vrste ostriga poreklom iz Kalifornije.

U oktobru 2025. godine Orange County Coastkeeper je saopštio da su lokalni vlasnici pristaništa pomogli da se kroz projekat obnove privuče čak 1.600 autohtonih olimpijskih ostriga.

Keni je tada opisala olimpijske ostrige kao „prave snage naše obale“. Očekuje se da će obnovljene ostrige nastaviti da rastu na grebenima, poboljšavaju kvalitet vode, stabilizuju obalu i podržavaju morski biodiverzitet tokom vremena.

To je i glavna poruka ove priče. Školjke nisu krajnji cilj. One predstavljaju početnu podlogu na kojoj se nove ostrige mogu naseliti, rasti i doprineti obnovi živog priobalnog ekosistema.

Šta sledi

Keni se nada da će interesovanje javnosti, podstaknuto njenim video-snimcima, navesti više ljudi da se zainteresuju za grebene ostriga i zaštitu okeana.

Ne može svako da organizuje sistem reciklaže školjki, ali više ljudi može da podrži lokalne organizacije za obnovu prirode, da pita kompanije koje se bave morskim plodovima šta rade sa školjkama ili jednostavno da nauči zašto su ove male životinje toliko važne.

Na kraju, ovo je priča o pretvaranju otpada u stanište. Školjka koja je nekada stajala na tanjiru u restoranu može postati deo grebena, a taj greben može pomoći u filtriranju vode, pružiti utočište mladim morskim organizmima i ublažiti snagu talasa. To nije brzo rešenje, ali jeste jasno i delotvorno.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.