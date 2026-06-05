Jedan korisnik Redita našao se upravo pred takvom odlukom. Pošto trenutno nema dovoljno ušteđevine za stan ili kuću, razmatra kupovinu placa u Nišu, na nekoliko kilometara od centra. Ideja mu je da zemljište zadrži dok ne bude mogao da započne gradnju, a ako se planovi u međuvremenu promene, razmišlja da ga nakon nekoliko godina proda.

U komentarima usledila je rasprava, i samo jedno je bilo jasno - jednostavan odgovor ne postoji.

Mnogi prave istu grešku

Jedan od korisnika pomenute društvene mreže je istakao da smatra da kupovina placa može biti dobra ideja, ali da mnogi prave istu grešku, odnosno unapred računaju da će imovinu lako prodati kada im zatreba novac.

"Ljudi često gledaju samo vrednost nečega i podrazumevaju da će prodaja biti formalnost. To nije baš tako", napisao je on.

Kao primer naveo je prijatelja koji već godinu dana pokušava da proda automobil vredan oko 7.000 evra. Iako je verovao da će kupca pronaći brzo, vozilo je i dalje na oglasima, a cena se postepeno smanjuje.

Po njegovom mišljenju, ista situacija može da se dogodi i sa placem. Iako zemljište ima vrednost, to ne znači da će se prodati onda kada vlasnik to poželi.

U komentarima mnogi su naveli da dosta stvari zavisi i od same lokacije.

"Ako je plac na dobroj lokaciji, zašto da ne? Problem je što su takve lokacije već sada veoma skupe, pa je pitanje koliko prostora za rast cena još postoji", navodi jedan korisnik.

Ima prostora za spuštanje cene

On je dodao da tržište placeva nije isto kao tržište stanova. Potencijalnih kupaca je manje, a mnogi očekuju ozbiljne pregovore oko cene. Prema njegovom iskustvu, kod placeva nije neobično da se već tokom prvog razgovora cena spusti za nekoliko hiljada evra.

Voda, struja i asfaltirani prilazni put, to su tri stavke oko kojih se većina u komentarima složila da su apsolutno neophodne.

"Sve ostalo može nekako da se reši, ali bez toga kasnije nastaju ozbiljni problemi i troškovi", napisao je jedan korisnik Redita.

On je takođe dodao i da dobra infrastruktura nije važna samo ako neko planira izgradnju kuće, već i ako jednog dana poželi da proda plac, jer takve parcele uglavnom privlače kupce.

Naravno, bilo je i onih koji smatraju da je kupovina zemljišta gotovo uvek siguran potez.

"Zemlja nikada neće propasti", glasio je jedan od komentara.

U komentarima korisnici su se nadovezali i na primere iz Novog Sada, gde su placevi, kako navode, kupljeni pre deset godina za desetak hiljada evra, a danas su višestruko skuplji.

Ipak, istog mišljenja su mnogi - tržište nekretnina menja, kao i interesovanje kupaca, pa ono što je donelo veliku zaradu pre deset godina ne mora nužno da se ponovi u narednoj deceniji.

I upravo tu leži suština cele dileme.

Sudeći po komentarima, kupovina placa može da bude dobar potez, posebno ako je reč o dobroj lokaciji koja ima potencijal za dalji razvoj. Ipak, većina se slaže da na plac ne treba gledati kao na investiciju koju ćete lako unovčiti kad god vam zatreba novac. Za razliku od novca na računu, zemljište nekada može da čeka kupca mesecima, pa i godinama. Zato mnogi smatraju da plac ima najviše smisla kupovati ukoliko postoji dugoročan plan i spremnost da se sačeka da njegova vrednost vremenom dođe do izražaja.

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