Vozači sa probnom dozvolom u Srbiji i dalje moraju da poštuju posebna ograničenja u vezi sa vožnjom noću, maksimalnom brzinom, korišćenjem telefona i alkoholom, dok se u javnosti sve češće pominju moguće izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja.

Koja pravila trenutno važe za probnu dozvolu?

Iako se poslednjih meseci govori o mogućim pooštravanjima propisa za vozače početnike, nove mere za sada nisu zvanično usvojene.

To znači da su i dalje na snazi postojeća pravila propisana Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije.

Zabrana noćne vožnje bez pratnje

Vozač sa probnom dozvolom ne sme samostalno da upravlja vozilom u periodu od 23 časa do šest ujutru.

Izuzetak postoji ukoliko se u vozilu nalazi osoba koja ima vozačku dozvolu najmanje pet godina.

Ograničenje snage vozila

Vozači sa probnom dozvolom ne smeju da upravljaju vozilima jačim od 80 kilovata, odnosno oko 109 konjskih snaga, osim ukoliko sa njima nije prisutna osoba sa najmanje pet godina vozačkog iskustva, piše Kamatica.

Stroža pravila za brzinu

Za vozače početnike važe niža ograničenja brzine:

maksimalno 110 km/h na auto-putu

maksimalno 90 km/h na moto-putu

na ostalim putevima najviše 90 odsto od dozvoljene brzine

To znači da na putu gde je ograničenje 50 km/h vozač sa probnom dozvolom ne bi smeo da vozi brže od 45 km/h.

Nulta tolerancija na alkohol

Za vozače sa probnom dozvolom važi potpuna zabrana alkohola tokom vožnje.

Dozvoljena granica alkohola u krvi iznosi 0,00 promila.

Zabranjeno korišćenje telefona

Tokom vožnje zabranjeno je korišćenje mobilnog telefona, uključujući i određene oblike komunikacije preko uređaja za razgovor bez držanja telefona u ruci.

Obavezna „P“ oznaka

Vozilo kojim upravlja lice sa probnom dozvolom mora biti označeno posebnom oznakom „P“, koja označava vozača početnika.

Da li stižu nova pravila?

Iako se u medijima i stručnim krugovima sve češće pominju moguće izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja, za sada nijedna nova mera nije zvanično stupila na snagu.

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