Ali novo istraživanje pokazuje da bi stvarnost mogla biti sasvim drugačija.

Prema studiji Centra za istraživanje penzionisanja na Bostonskom koledžu, veštačka inteligencija sve više pogađa radnike koji se bliže kraju svog radnog veka, odnosno one starije od 55 godina.

Ekonomista Džefri Sancenbaher analizirao je podatke o zaposlenosti u Sjedinjenim Američkim Državama i uporedio ih sa zanimanjima koja su najranjivija na automatizaciju i alate poput Čet Dži-pi-Ti-ja (ChatGPT).

Rezultati pokazuju da se nakon pojave generativne veštačke inteligencije povećao broj starijih zaposlenih koji napuštaju kancelarijske poslove, ali ne zato što žele da se penzionišu. Naprotiv, mnogi ljudi gube posao pre nego što su planirali da završe svoj radni vek, a pronalaženje novog posla je često veliki izazov za njih.

Kancelarijski poslovi su najviše izloženi

Profesije u kojima se veliki deo svakodnevnih zadataka može automatizovati su posebno pogođene. Tu spadaju kompjuterski programeri, računovođe, revizori, poreski stručnjaci i drugi kancelarijski poslovi koji se u velikoj meri oslanjaju na obradu podataka i administrativne zadatke.

Prema rezultatima studije, broj starijih programera koji su napustili posao povećao se za više od 25 procenata, dok je kod računovođa i revizora povećanje bilo oko 22 procenta.

S druge strane, rast odlazaka bio je znatno manji kod manuelnih zanimanja, kao što su moleri i drugi zanatlije. Pre pojave ChatGPT-a, upravo su visokoobrazovani kancelarijska zanimanja omogućavala ljudima da duže ostanu na tržištu rada. Danas, upozorava autor studije, ova prednost se brzo smanjuje.

Sve veći broj zaposlenih u ovim zanimanjima završava na tržištu rada, umesto da se prirodno penzioniše. Autori studije upozoravaju da je tržište rada pod pritiskom sa dve strane.

S jedne strane, veštačka inteligencija smanjuje broj kancelarijskih poslova početnog nivoa, dok s druge strane, sve više iskusnih zaposlenih gubi posao pre penzionisanja, piše Dnevno.hr

Takav razvoj događaja postavlja pitanje kako će se karijere u profesijama koje su sve više izložene mogućnostima veštačke inteligencije razvijati u budućnosti i da li će tržište rada moći da se prilagodi novim tehnologijama.

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