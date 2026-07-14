"Zahvalan predsedniku Emanuelu Makronu, koji je ovim pozivom još jednom potvrdio lično prijateljstvo i veliko poštovanje prema Srbiji", naveo je Vučić na Instagramu.

Istakao je da je njegov posao da uvek i na svakom mestu brine o interesima naše zemlje i da je u Parizu da radi za svoj narod i sve naše građane.

Predsednik Vučić vojnu paradu u Parizu prati iz prvog reda. Prethodno su Vučića na Trgu Konkord dočekali predsednik Vlade Francuske Sebastijan Lekorni, ministar za Evropu i spoljne poslove Žan-Noel Baro, ministarka oružanih snaga Katrin Votran, ministar ekonomije, finansija i industrijskog, energetskog i digitalnog suvereniteta Rolan Leskir i supruga predsednika Francuske Brižit Makron.

Ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje vojnoj paradi povodom nacionalnog dana Francuske.

Vučić na svečanosti jedini predstavlja zemlju koja nije ni član NATO-a, ni EU, ni Koalicije voljnih.

Paradi prisustvuje veliki broj međunarodnih zvaničnika, šefova država i vlada. Dan Republike Francuske obeležava se u znak sećanja na početak Francuske revolucije i pad Bastilje 14. jula 1789. godine.

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