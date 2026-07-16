Danas uči nove veštine, radi sa alatima koje ranije nikada nije koristio i pokušava da izgradi novu karijeru dok i dalje čeka priliku da se vrati u svoju oblast.

Pre nego što je zakoračio u svet elektronike, njegovo radno iskustvo bilo je uglavnom vezano za kancelarijski posao. Međutim, životne okolnosti su ga naterale da se prilagodi i prihvati drugačiji put, piše Biznis insajder (Business insider).

Kako kaže, ovo nije prvi put da mu je neobičan posao doneo znanje koje mu je kasnije koristilo.

Kada je imao 20 godina, jedno leto proveo je radeći kao spremač. Posao je bio naporan, radno vreme dugo, zarada mala, a veliki deo dana odlazio je na putovanje do klijenata. Često se osećao kao da njegov trud nije dovoljno cenjen.

Ipak, upravo tada je naučio veštine koje su mu godinama kasnije pomagale da održava svoj dom čistim i urednim.

Naučio je da se čišćenje najbolje radi od vrha ka dnu - prvo plafonski ventilatori, zatim zidovi, pa ostale površine. Otkrio je da čelična vuna može da ukloni tvrdokorne naslage sa starih kada, a da miris cimeta može da prikrije neprijatne mirise.

Sada, dok ponovo prolazi kroz period profesionalne neizvesnosti, shvatio je da i poslovi koji deluju privremeno mogu doneti znanje koje ostaje zauvek.

Od kancelarijskog radnika do sklapanja elektronskih ploča

Kada mu je prijatelj, inženjer, ponudio posao sklapanja elektronskih delova, nije mnogo razmišljao.

Prihvatio je priliku i počeo da uči potpuno novu oblast.

Pre toga, jedina mašina koju je redovno koristio bila je kancelarijska štampač. Danas radi sa 3D štampačima, laserskim markerima, industrijskim mašinama za presovanje žica, glodalicama i pećima za elektronske ploče.

Jedna od prvih stvari koje je morao da savlada bilo je čitanje liste materijala za elektronske ploče, poznate kao BOM (Bill of Materials).

BOM predstavlja spisak svih komponenti koje su potrebne da bi se napravila funkcionalna elektronska ploča.

Liste sa kojima radi najčešće su napravljene u programu Excel i poređane tako da mašine mogu pravilnim redosledom da postavljaju sitne komponente na ploču.

Pošto takvi dokumenti nisu uvek prilagođeni početnicima, morao je dodatno da koristi posebne vodiče kako bi prema serijskim brojevima prepoznao delove.

Kaže da je poseban osećaj kada uspešno pročita BOM i na osnovu njega sastavi ploču koja zaista funkcioniše.

Naučio i lemljenje

Još jedna veština koju je morao da savlada jeste lemljenje.

Ovaj proces podrazumeva topljenje metala pomoću posebnog lemilice kako bi se elektronske komponente spojile. Na prvi pogled jednostavno, ali zahteva preciznost, dobar osećaj za temperaturu i pravi trenutak.

Ranije je za lemljenje znao samo iz filmova, gde je gledao kako likovi poput Tonija Starka prave opremu za Ajronmena.

Danas zna da je kod lemljenja najvažniji balans.

Previše toplote može da ošteti zaštitni sloj žice, dok previše materijala za lemljenje može biti nepotrebno skupo. Zbog toga stalno pazi na količinu koju koristi.

Rad sa mikroskopskim delovima

Izrada štampanih ploča (PCB) donela mu je još jedan potpuno novi izazov.

Elektronske komponente koje postavlja često su manje od zrna maka, dok se same ploče razlikuju po veličini - od malih poput novčića do onih veličine pametnog telefona.

Većinu delova postavljaju mašine, ali neki zahtevaju ručni rad.

Tada provodi sate za stolom, nagnut iznad velike lupe, koristeći pincetu kako bi precizno postavio sitne komponente.

Ponekad mu, kako kaže, sve izgleda kao igra "Operacija", samo što su delovi mnogo manji, a rokovi za završetak posla stvarni.

Ne planira da prestane sa učenjem

Iako mu je poslednjih devet meseci bilo teško, jer je poslao stotine biografija, prošao kroz brojne razgovore za posao i suočio se sa sporim tržištem rada, smatra da mu je ovaj period doneo nešto vredno.

Baš kao i nekadašnji posao spremača, i sadašnji posao u elektronici pruža mu nova znanja koja mogu da mu koriste u budućnosti.

Zato već razmišlja o sledećem koraku - želi da nauči i zavarivanje.

Kako kaže, sposobnost da se metal seče vatrom i da se nauči još jedan praktičan zanat može biti velika prednost, posebno u četrdesetim godinama života.

Njegova priča pokazuje da promena karijere nije uvek planirana, ali da nove veštine mogu doći iz najneočekivanijih situacija. Ono što danas izgleda kao privremeni posao, sutra može postati nova profesionalna prilika.

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