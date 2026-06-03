Nekretnina je smeštena na jednoj od najatraktivnijih lokacija Peloponeza, na oko četiri sata vožnje od aerodroma u Atini i dva sata od aerodroma u Kalamati.

Pored same kuće, budući vlasnik dobija veliko imanje sa brojnim stablima maslina, ali i mogućnost dodatne investicije.

Naime, zemljište poseduje građevinska prava koja omogućavaju dalju izgradnju, uključujući i mogućnost gradnje hotela.

Kuća se prodaje potpuno nameštena i spremna je za useljenje, što znači da novi vlasnik može odmah da je koristi za odmor, stanovanje ili turističko izdavanje.

Cena ove nekretnine iznosi 370.000 evra.

Region Mani poslednjih godina privlači sve više kupaca iz inostranstva zbog autentične arhitekture, netaknute prirode, blizine mora i sve većeg interesovanja za luksuzni i održivi turizam. Upravo zbog toga ovakve nekretnine, koje kombinuju stambeni prostor i investicioni potencijal, postaju sve traženije na grčkom tržištu, piše Blic biznis.

Zainteresovani kupci koji žele da obiđu nekretninu tokom juna mogu da se jave vlasniku radi dogovora oko obilaska.

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