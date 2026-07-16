"Iako NBS nije profitna institucija i naš uspeh se ne meri finansijskim rezultatom, odgovorno upravljanje resursima je naša obaveza. Mi smo i u 2025. godini ostvarili pozitivan poslovni rezultat od 211,8 milijardi dinara. Od dobiti iz operativnog poslovanja u iznosu od 48,1 milijarde dinara, u skladu sa Zakonom o NBS, 70 odsto, odnosno 33,7 milijardi dinara, biće preneto u budžet Srbije, 10 odsto u osnovni kapital, a 20 odsto u posebne rezerve NBS", rekla je Tabakovićeva.

Ona je na sednici, na kojoj je na dnevnom redu bilo razmatranje nekoliko izveštaja NBS, rekla da je prethodna godina bila "godina ozbiljnih šokova" za ekonomiju.

"Geopolitičke i trgovinske tenzije između vodećih svetskih ekonomija, sankcije NIS, nestabilnost na energetskim i finansijskim tržištima, kao i društveno-politička dešavanja u zemlji, usporavali su investicione odluke i pojačavali neizvesnost. Ipak, i u takvim uslovima, Srbija je kod sve tri vodeće rejting agencije zadržala dostignuti nivo rejtinga, uključujući investicioni rang koji je agencija Standard & Poor's dodelila Srbiji 2024. godine", rekla je Tabakovićeva.

Ocenila je da je merilo uspeha ekonomske politike Srbije očuvana cenovna stabilnost, uprkos, kako kaže, eksternim šokovima.

"Monetarnu politiku vodili smo oprezno i dosledno, u koordinaciji sa ekonomskim merama Vlade Srbije. Rezultat je prosečna inflacija od 3,8 odsto u 2025. godini, pri čemu je međugodišnja inflacija od septembra bila ispod centralne vrednosti cilja od tri odsto", dodala je ona.

Kako je istakla, ograničenje trgovinskih marži za prehrambene proizvode i proizvode kućne hemije od septembra 2025. godine doprinelo je bržem usporavanju inflacije, dok je NBS svojim instrumentima sprečavala da privremeni cenovni šokovi prerastu u trajni inflatorni proces.

Tabakovićeva je navela da je NBS sačuvala i kredibilitet monetarne politike.

"Podaci pokazuju da smo poverenje opravdali: tokom cele 2025. godine, kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora kretala su se unutar granica cilja NBS, dok su očekivanja privrede bila oko gornje granice cilja. To pokazuje da tržišni učesnici globalne šokove nisu tumačili kao gubitak kontrole nad inflacijom. To je posebno važan rezultat u vremenu kada se neizvesnost lako pretvara u strah, a strah u neracionalne odluke. Mi ne reagujemo na svaki šum, ali ne zanemarujemo nijedan rizik koji može da ugrozi stabilnost u srednjem roku", dodala je ona.

Ona je navela i da se zaključno sa junom ove godine, u trezorima nalazi 54,6 tona zlata, piše Tanjug.

"Zato ću ponoviti: zlato i devizne rezerve nisu stvar prestiža, to je sigurnost zemlje i prostor da u teškom trenutku odlučujemo sami, u skladu sa svojim interesima. Njihova svrha je da zemlji obezbede likvidnost, poverenje i pravovremenost delovanja onda kada su međunarodna tržišta nestabilna", dodala je ona.

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