"Projekcije Međunarodnog monetarnog fonda su rezultat makroekonomske stabilnosti, ali i sposobnosti naše privrede da se prilagodi različitim izazovima", rekao je Macut za TV Prva.

Kada je reč o Ekspu, Macut je podsetio da se takva manifestacija nikada ranije nije organizovala u ovom delu Evrope i istakao da je reč o tehnički najvećoj i najsloženijoj izložbi do sada.

"Više od 140 zemalja je potvrdilo svoje učešće, a nadam se da će biti još. Ekspo koji stiže u Srbiju, koji će biti u Srbiji i koji će ostati u Srbiji kao trajna vrednost, postaće i nešto što mi zovemo mini Ekspo u okviru integralnog razvoja Srbije. To je jedan tim koji radi pri kabinetu predsednika vlade na tome da promoviše i sve druge delove Srbije, pa će onda taj mini Ekspo biti nešto što će biti uvezano sa velikim Ekspom i na taj način ćemo posetiocima pružiti mogućnost da obiđu Srbiju", rekao je Macut.

Premijer je istakao da turizam predstavlja jedan od najvećih neiskorišćenih razvojnih potencijala Srbije i naveo da je u prvih pet meseci ove godine zemlju posetilo više od 1,7 miliona turista, uz rast broja stranih gostiju od gotovo 10 odsto.

"Broj turističkih boravaka u Beogradu je veći za 5,5 odsto", kaže Macut.

Govoreći o obilasku Podunavskog regiona, premijer je rekao da Golubac i Donji Milanovac imaju značajan turistički potencijal i naveo da se ove godine očekuje dolazak više od 350 kruzera u taj deo Srbije.

"To je bila priča sa Donjim Milanovcem, koji ima čak dva velika novoizgrađena pristaništa i to stvarno deluje jako dobro", rekao je Macut, piše Tanjug.

On je ocenio da su dalja ulaganja u infrastrukturu i saobraćajno povezivanje, uključujući inicijativu za izgradnju novog mosta između Srbije i Rumunije na području Đerdapa, važni za dalji razvoj turizma i privrede.

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