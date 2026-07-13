"Možda i pre 10. septembra" - Vučić otkrio kada bi građanima mogao da legne novac

Govoreći tokom posete domaćinstvu Dragana Todorovića u Jadranskoj Lešnici kod Loznice, Vučić je rekao da država intenzivno radi na realizaciji najavljenih mera i da očekuje da će građani sredstva dobiti već u prvoj polovini septembra.

„To su ozbiljne mere i ozbiljan novac, posebno za naše penzionere, ali i za naše borce i za socijalno ugrožena lica, i to sledi, ja verujem da će to biti tamo negde do 15. septembra, a nadam se i malo ranije, možda čak i do 10. septembra. U svakom slučaju, verujem da to sve možemo da uradimo i da će ljudi da budu, na kraju krajeva, zadovoljni“, rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da država može da finansira ovakav paket pomoći zahvaljujući odgovornom upravljanju javnim finansijama i dugogodišnjem planiranju.

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„Pametno smo postupali i skupljali pare godinama, to je već 15 godina koliko se skuplja taj novac kroz akcijske fondove, pa ćemo da vas obradujemo, sve punoletne građane. Ne, nije to bog zna šta, ali je to znak pažnje, i to je pokazatelj kako se država domaćinski odnosi. A ovo drugo što smo rekli, to bogami jesu ozbiljne mere“, poručio je Vučić.

Podsetimo, novi paket pomoći države obuhvatiće pre svega penzionere, borce i socijalno ugrožene građane, dok je ranije najavljeno da će određenu vrstu podrške dobiti i svi punoletni građani Srbije. Prema najavama državnog vrha, cilj je da sredstva budu isplaćena pre početka jeseni, kako bi građanima olakšala period povećanih troškova domaćinstava.

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