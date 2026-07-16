Reč je o neobičnoj voćki nastaloj ukrštanjem crne ribizle i ogrozda, koja se ističe jednostavnim uzgojem, otpornošću i rastućom tržišnom vrednošću.

Zbog ograničene ponude, sveže voće na tržištu može dostići cenu između šest i 12 evra po kilogramu, dok proizvodi poput džemova, sirupa i sokova često vrede i više. Jedna od najvećih prednosti joste je što nema trnje, pa su berba i održavanje mnogo jednostavniji nego kod ogrozda.

Pored toga, otpornija je na bolesti i štetočine koje često napadaju drugo bobičasto voće, zbog čega je zanimljiva i za organske proizvođače.

Biljka dobro podnosi niske zimske temperature, ali i kratke sušne periode. Najbolje raste na sunčanim ili delimično osenčenim položajima i u plodnom i dobro dreniranom zemljištu.

Žbun obično raste između jednog i dva metra, a uz redovno orezivanje ostaje prozračan i daje obilniji rod.

Četiri godine čekanja

Prvi ozbiljni plodovi joste se proizvode dve do tri godine nakon sadnje, dok se puna žetva postiže nakon četiri do pet godina. Odrastao grm može dati nekoliko kilograma plodova svake sezone, u zavisnosti od sorte i uslova gajenja.

Plodovi sazrevaju tokom leta, najčešće od kraja juna do kraja jula, i mogu se brati postepeno kako sazrevaju.

Pored toga što se jedu sveži, od joste se prave džemovi, marmelade, sokovi, sirupi, likeri, pa čak i vino. Dobro podnosi zamrzavanje, a zahvaljujući intenzivnoj aromi često se kombinuje sa drugim bobičastim voćem.

Nutricionisti ističu da su tamni plodovi bogati vitaminom C, antioksidansima i vlaknima.

Takođe sadrže kalijum i gvožđe, a redovna konzumacija bobičastog voća povezana je sa jačanjem imuniteta, održavanjem zdravlja krvnih sudova i smanjenjem upalnih procesa, piše Dnevno.hr

Iako je još uvek relativno retka kultura u Hrvatskoj, ograničena ponuda mogla bi biti jedan od razloga zašto interesovanje za uzgoj džegera raste poslednjih godina.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.