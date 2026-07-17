Rezultati se, kako kaže, najbolje vide na terenu.

"Dve fotografije. Isto mesto. Razlika tek oko dve i po godine. Zaista slika ponekad govori više od hiljadu reči. Za dve i po godine, prostor koji je nekada bio samo livada, postao je najveće gradilište u ovom delu Evrope", napisao je Mali na Instagramu uz fotografije iz 2024. i 2026. na kojima se vidi gradilište Ekspo kompleksa u Surčinu.

On je istakao da iz dana u dan, niču Nacionalni fudbalski stadion, Ekspo kompleks, Ekspo selo, hotel, ali i sva neophodna prateća saobraćajna i komunalna infrastruktura.

"Ono što je do skoro bila prazna površina, postaje moderan kompleks koji će ugostiti ceo svet i ostaviti trajno nasleđe za naše građane. Ove dve fotografije najbolje pokazuju koliko može da se uradi kada postoji jasan plan, vredan rad i posvećenost da se obećanja pretvore u dela", naveo je Mali.

Ministar je poručio da je ovo ujedno i dokaz da sve možemo da ostvarimo kada radimo posvećeno i kada se borimo za još bolju i lepšu Srbiju.

Međunarodna specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd, pod temom "Igraj za čovečanstvo: Sport i muzika za sve", održaće se u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine. Učešće na izložbi do sada je potvrdilo 140 zemalja.

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