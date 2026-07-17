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Jedna naizgled bezazlena uspomena sa mora može vam napraviti veliki problem na granici

Školjke, pesak, kamenčići ili neobični suveniri mnogima su omiljena uspomena sa letovanja. 

Autor:  Nina Stojanović
17.07.2026.14:05
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Jedna naizgled bezazlena uspomena sa mora može vam napraviti veliki problem na granici
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Međutim, ono što veliki broj turista ne zna jeste da pojedine države strogo zabranjuju iznošenje ovakvih predmeta, a kršenje propisa može dovesti do visokih novčanih kazni, pa čak i krivične odgovornosti.

Austrijski automobilski, motociklistički i touring klub (ÖAMTC) upozorava putnike da se pre povratka kući informišu o pravilima koja važe u zemlji u kojoj letuju.

Školjke, pesak i kamenje mogu biti zabranjeni

Kako navode iz ÖAMTC-a, mnogi prvo pomisle da su zabranjeni samo suveniri od slonovače ili retkih biljaka i životinja, ali problemi mogu nastati i zbog predmeta koji deluju potpuno bezazleno.

Školjke, pesak, kamenje ili fosili u pojedinim zemljama smatraju se zaštićenim prirodnim bogatstvom, pa njihovo iznošenje može biti kažnjivo.

Pre nego što krenete u Crnu Goru, proverite ova dokumenta - jedan papir može da vas košta i do 2.000 evra, više o tome pročitajte OVDE.

"Putnici bi trebalo da se unapred informišu koji suveniri mogu izazvati probleme na granici i šta smeju da ponesu sa svog odmora za sebe i svoje najbliže", savetuje stručnjak ÖAMTC-a Dagmar Redel.

Hrvatska

U Hrvatskoj je zabranjeno iznošenje pojedinih zaštićenih vrsta školjki i morskih puževa.

Pored toga, neprerađeni tartufi mogu se izneti iz zemlje samo uz odgovarajuću izvoznu dozvolu.

Italija

Na brojnim italijanskim plažama nije dozvoljeno odnositi pesak i školjke.

U zavisnosti od regiona, kazne mogu iznositi od nekoliko stotina do 1.000 evra, dok na Sardiniji dostižu i 3.000 evra.

Grčka

Sa arheoloških nalazišta nije dozvoljeno odnositi arheološke predmete niti kamenje pronađeno na tim lokalitetima bez posebne dozvole.

Francuska

Francuska štiti svoje plaže, obalu i pojedine biljne vrste.

Zabranjeno je odnositi pesak, školjke i kamenje, a za kršenje propisa kazne mogu dostići čak 150.000 evra.

Španija

Iz Španije nije dozvoljeno iznositi školjke, vulkansko kamenje, fosile i druge prirodne materijale.

Na ostrvu Fuerteventura posebna pažnja posvećena je zaštiti čuvene plaže Popcorn Beach, gde aerodromske kontrole redovno proveravaju prtljag putnika.

Šta još ne bi trebalo nositi na put?

ÖAMTC podseća da pojedini predmeti koji su u Evropi uobičajeni u drugim državama mogu biti zabranjeni.

Među njima su:

  • elektronske cigarete u Australiji i Vijetnamu,
  • proizvodi sa CBD-om u pojedinim državama Južne Amerike i Afrike,
  • žvakaće gume u Singapuru,
  • određene kreme za sunčanje na Havajima, u Australiji i na pojedinim karipskim ostrvima,
  • plastične kese u Keniji.

Posebno zanimljiv primer su Kinder jaja, čiji je uvoz u Sjedinjene Američke Države zabranjen.

Zašto je važno proveriti pravila pre putovanja?

Propisi se razlikuju od zemlje do zemlje, pa predmet koji je potpuno dozvoljen u jednoj državi može predstavljati prekršaj u drugoj.

Zato stručnjaci savetuju da se pre povratka sa odmora informišete o pravilima za unos i iznos suvenira kako biste izbegli neprijatnosti na granici, oduzimanje predmeta ili visoke novčane kazne, piše Kamatica.

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