Ova mala banja na padinama planine Jelice nije poput velikih turističkih centara sa luksuznim hotelima i gužvama. Upravo suprotno - njena najveća prednost je mir, čist vazduh i autentičan ambijent.

Voda poznata vekovima

Slatinska banja nalazi se u selu Slatina, na oko 17 kilometara od Čačka. Poznata je po mineralnoj vodi koja se tradicionalno koristi za kupanje i rehabilitaciju. Prema podacima turističkih organizacija, voda ove banje pripada grupi sumporovitih mineralnih voda, a posetioci je najčešće biraju zbog odmora, opuštanja i boravka u prirodi.

Za razliku od drugih banja, ovde nema velikih gužvi, pa je idealna za one koji žele da se sklone od gradske buke.

Koliko košta vikend u Slatinskoj banji?

Jedna od najvećih prednosti ove destinacije jesu cene koje su i dalje pristupačne. Smeštaj se uglavnom može pronaći u privatnim apartmanima i domaćinstvima, a okvirne cene su: soba za dve osobe od 25 do 35 evra po noći, apartmani oko 35 do 60 evra, i smeštaj za veće porodice od 70 evra naviše.

Za vikend odmor za dve osobe, sa dva noćenja i hranom, potrebno je izdvojiti oko 100 do 150 evra, u zavisnosti od izbora smeštaja i restorana.

Domaća hrana dodatni adut

Ovaj kraj poznat je po tradicionalnoj kuhinji, pa gosti najčešće biraju domaće specijalitete. U okolnim restoranima i domaćinstvima mogu se pronaći: domaće čorbe, pečenje, kajmak i sirevi, pite, domaći kolači.

Cene su uglavnom niže nego u poznatijim turističkim mestima, pa ručak za dve osobe može da se organizuje za nekoliko hiljada dinara.

U blizini brojne atrakcije

Prednost Slatinske banje je i njen položaj. Gosti za jedan dan mogu da obiđu neke od najlepših predela zapadne Srbije.

U blizini se nalaze: Ovčarsko-kablarska klisura, manastiri Ovčarsko-kablarske klisure, planina Jelica i Čačak i njegova okolina.

Slatinska banja možda nema status najpoznatijih srpskih banja, ali upravo to joj daje posebnu draž. Dok mnoge destinacije postaju sve skuplje i pretrpane turistima, ovo mesto i dalje čuva mir i jednostavnost.

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