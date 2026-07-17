Novi cenovnik važi do petka, 24. jula, kada će Ministarstvo trgovine objaviti naredne maksimalne maloprodajne cene goriva.

Koliko koštaju benzin i dizel?

Od danas u 15 časova važe sledeće cene:

Evrodizel – 222 dinara po litru

BMB 95 – 198 dinara po litru

Cene goriva u Srbiji ažuriraju se svakog petka i primenjuju narednih sedam dana.

Vlada Srbije ponovo smanjuje akcize

Vlada Srbije usvojila je odluku o privremenom dodatnom smanjenju akciza na derivate nafte kako bi ublažila posledice rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu i doprinela očuvanju stabilnosti domaćeg tržišta.

Prema usvojenoj odluci, akcize na derivate nafte privremeno su umanjene za ukupno 20 odsto.

Cene nafte ponovo rastu

Na svetskom tržištu zabeležen je novi rast cena sirove nafte.

Cena američke sirove nafte WTI porasla je za 0,68 odsto, na 79,499 dolara po barelu, dok je cena nafte Brent povećana za 0,37 odsto i iznosi 84,825 dolara po barelu.

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