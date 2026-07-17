Tokom posete, ministar je imao priliku da se upozna sa planovima za realizaciju izložbe, razgovarano je i o potencijalnom učešću San Marina na specijalizovanoj izložbi, kao i o značaju koji Ekspo 2027 ima za jačanje međunarodne saradnje i povezivanje zemalja.

"Pre svega, želim da uputim čestitke celom srpskom narodu, jer sam zatekao jednu prelepu državu, divnu zemlju i radove koji su u toku. Za mene je ovo prvi put u Srbiji i zaista sam impresioniran organizacijom specijalizovane izložbe Ekspo 2027. Mi ozbiljno razmatramo učešće San Marina. Potrebno je da u narednim mesecima dobijemo potvrdu parlamenta i vlade. O tome sam već razgovarao sa srpskim vlastima i obavestićemo ih o odluci čim bude doneta", izjavio je Pedini Amati.

On je dodao da Srbija poslednjih godina beleži značajan razvoj i da je organizacija specijalizovane izložbe veliko priznanje.

"Vidimo da je Srbija poslednjih godina izuzetno napredovala. U jakoj konkurenciji brojnih evropskih zemalja nije bilo nimalo lako dobiti organizaciju ovakve izložbe. Pripremaju se velike aktivnosti za 2027. godinu i veoma mi je drago što sam imao priliku da se u to lično uverim", poručio je ministar.

Izvršni direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd i direktor Sektora za međunarodnu saradnju Igor Kovačević istakao je da interesovanje međunarodnih učesnika za Ekspo 2027 nastavlja da raste i da su ovakve posete važan deo priprema za izložbu.

"Na Ekspu 2027 trenutno imamo više od 140 potvrđenih međunarodnih učesnika, uključujući države i međuvladine organizacije, a razgovori sa novim učesnicima se nastavljaju. Upravo zato je važno da naši partneri obiđu Ekspo lokaciju i na licu mesta vide napredak radova, kako bi se uverili da sve što je dogovoreno realizujemo u skladu sa planiranom dinamikom", rekao je Kovačević.

Govoreći o pripremama za izložbu, Kovačević je naglasio da se sve aktivnosti odvijaju prema utvrđenim rokovima.

"Dinamika radova u potpunosti prati plan koji smo predstavili međunarodnim učesnicima. Naši timovi svakodnevno sarađuju sa njihovim arhitektama, inženjerima i organizacionim timovima kako bi svi paviljoni bili spremni za predaju po sistemu 'ključ u ruke', a zatim i za svečano otvaranje izložbe 15. maja 2027. godine. Paralelno sa tim, radimo i na pripremi nacionalnih dana, programa i svih sadržaja koji će tokom 93 dana predstaviti bogatstvo i raznovrsnost zemalja učesnica", istakao je Kovačević.

Nakon obilaska Ekspo 2027 Plejgraunda, ministar Pedini Amati posetiće i gradilište u Surčinu, kako bi se neposredno upoznao sa napretkom radova na Ekspo kompleksu.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine pod temom "Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve", a do sada je učešće potvrdio 141 međunarodni učesnik, što predstavlja najveći broj učesnika ikada zabeležen na jednoj specijalizovanoj izložbi.

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.

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