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Pre nego što krenete u Crnu Goru, proverite ova dokumenta - jedan papir može da vas košta i do 2.000 evra

Ako ovog leta putujete automobilom u Crnu Goru, pre polaska obavezno proverite da li imate svu potrebnu dokumentaciju. 

Autor:  Nina Stojanović
16.07.2026.11:21
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Pre nego što krenete u Crnu Goru, proverite ova dokumenta - jedan papir može da vas košta i do 2.000 evra
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Pored važećih ličnih dokumenata, vozači moraju imati i odgovarajuća dokumenta za vozilo, jer u suprotnom mogu da se suoče sa visokim kaznama.

Koja dokumenta su potrebna za ulazak u Crnu Goru?

Za ulazak u Crnu Goru građani Srbije mogu koristiti:

važeću ličnu kartu ili pasoš.

Crnogorska policija ovo ne prašta - kazne idu do 2.000 evra, a možete završiti i iza rešetaka, više o tome pročitajte OVDE.

Auto-moto savez Srbije (AMSS) preporučuje i da putnici imaju polisu putnog zdravstvenog osiguranja, kako bi izbegli visoke troškove eventualnog lečenja tokom boravka.

Ako putujete automobilom, potrebno je da imate:

  • saobraćajnu dozvolu,
  • dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV), ukoliko vozilo nije u vašem vlasništvu.
    Kazne u Crnoj Gori mogu biti veoma visoke

Kazne u Crnoj Gori mogu biti veoma visoke

Vozači koji naprave saobraćajni prekršaj u Crnoj Gori mogu očekivati sledeće kazne:

vožnja pod dejstvom alkohola – od 200 do 2.000 evra;
prekoračenje brzine u naselju od 11 do 20 km/h – od 60 do 150 evra;
prolazak kroz crveno svetlo – od 80 do 350 evra;
nekorišćenje sigurnosnog pojasa – od 40 do 100 evra;
nepropisno parkiranje – od 60 do 150 evra;
korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje – od 60 do 150 evra.

Brojevi koje je dobro da imate pri ruci

U slučaju da vam zatreba pomoć na putu u Crnoj Gori, možete pozvati broj 19807.

Informacije o stanju na putevima, radovima i eventualnim obustavama saobraćaja dostupne su u info-centru Auto-moto saveza Crne Gore na broj +382 20 234 467.

Pre polaska na put proverite da li su vam dokumenta važeća i da li imate svu potrebnu opremu, jer vam nekoliko minuta pripreme može uštedeti mnogo vremena, novca i neprijatnosti tokom odmora, piše Telegraf.rs/Info liga

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