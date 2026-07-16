Pored važećih ličnih dokumenata, vozači moraju imati i odgovarajuća dokumenta za vozilo, jer u suprotnom mogu da se suoče sa visokim kaznama.
Koja dokumenta su potrebna za ulazak u Crnu Goru?
Za ulazak u Crnu Goru građani Srbije mogu koristiti:
važeću ličnu kartu ili pasoš.
Crnogorska policija ovo ne prašta - kazne idu do 2.000 evra, a možete završiti i iza rešetaka, više o tome pročitajte OVDE.
Auto-moto savez Srbije (AMSS) preporučuje i da putnici imaju polisu putnog zdravstvenog osiguranja, kako bi izbegli visoke troškove eventualnog lečenja tokom boravka.
Ako putujete automobilom, potrebno je da imate:
- saobraćajnu dozvolu,
- dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV), ukoliko vozilo nije u vašem vlasništvu.
Kazne u Crnoj Gori mogu biti veoma visoke
Kazne u Crnoj Gori mogu biti veoma visoke
Vozači koji naprave saobraćajni prekršaj u Crnoj Gori mogu očekivati sledeće kazne:
vožnja pod dejstvom alkohola – od 200 do 2.000 evra;
prekoračenje brzine u naselju od 11 do 20 km/h – od 60 do 150 evra;
prolazak kroz crveno svetlo – od 80 do 350 evra;
nekorišćenje sigurnosnog pojasa – od 40 do 100 evra;
nepropisno parkiranje – od 60 do 150 evra;
korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje – od 60 do 150 evra.
Brojevi koje je dobro da imate pri ruci
U slučaju da vam zatreba pomoć na putu u Crnoj Gori, možete pozvati broj 19807.
Informacije o stanju na putevima, radovima i eventualnim obustavama saobraćaja dostupne su u info-centru Auto-moto saveza Crne Gore na broj +382 20 234 467.
Pre polaska na put proverite da li su vam dokumenta važeća i da li imate svu potrebnu opremu, jer vam nekoliko minuta pripreme može uštedeti mnogo vremena, novca i neprijatnosti tokom odmora, piše Telegraf.rs/Info liga
BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:
Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.
Komentari (0)