Indeks Belex15 pao je za 0,30 odsto, a Belexline za 0,15 odsto. Na listi dobitnika prvo i jedino mesto zauzeo je beogradski Aerodrom Nikola Tesla sa rastom akcija od 0,48 odsto, koje su na zatvaranju vredele 2.076 dinara.

S druge strane, jedino na listi gubitnika bilo je Dunav osiguranje iz Beograda, čije su akcije pale za 2,01 odsto i na zatvaranju vredele po 1.850 dinara.

Akcijama pomenute dve kompanije danas je i najviše trgovano, a prvi je Aerodrom Nikola Tesla uz promet od 4.452.610 dinara, dok je drugo mesto zauzelo Dunav osiguranje s prometovanih 638.250 dinara.

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