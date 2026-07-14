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Finansije i Berza

Većina građana izgubi novac pre nego što stigne na letovanje - ovih 7 troškova skoro niko ne planira

Kada planiramo letovanje, pažljivo računamo koliko će nas koštati smeštaj, gorivo, putarine i restorani. 

Autor:  Nina Stojanović
14.07.2026.12:04
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Većina građana izgubi novac pre nego što stigne na letovanje - ovih 7 troškova skoro niko ne planira
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Međutim, finansijski savetnici upozoravaju da veliki broj građana napravi istu grešku – potpuno zanemari troškove koji nastaju pre nego što uopšte stignu na destinaciju.

Kupovina evra, plaćanje karticom u inostranstvu, provizije, putno zdravstveno osiguranje ili pomoć na putu često ostanu van budžeta, iako upravo oni mogu značajno povećati ukupne troškove odmora.

Kupovina evra više nije ista kao pre

Sve više građana danas devize kupuje putem mobilnih aplikacija, umesto u menjačnicama. Razlog nije samo praktičnost, već i mogućnost da ostvare povoljniji kurs.

Na većim iznosima razlika od svega nekoliko desetina para može predstavljati konkretnu uštedu.

Kartica je praktična, ali nije svaka ista

Plaćanje karticom u inostranstvu danas je gotovo standard. Međutim, malo ko proverava po kom kursu banka obračunava transakcije. Upravo ta razlika može biti jedan od skrivenih troškova putovanja.

Putno osiguranje nije trošak nego sigurnost

Jedna poseta lekaru u inostranstvu često košta više nego kompletno putno osiguranje.

Ipak, veliki broj građana ga i dalje kupuje u poslednjem trenutku ili ga potpuno preskoči.

Šta ako automobil stane?

Kvar automobila van Srbije često znači dodatne troškove šlepovanja, popravke ili smeštaja.

Zbog toga asistencija na putu postaje jedna od pogodnosti koju vozači sve više traže.

Banke menjaju način na koji prave pakete

Kako se potrebe korisnika menjaju, banke više ne nude samo tekući račun, već pokušavaju da objedine usluge koje građani svakodnevno koriste.

Nova linija Komfor paketa ALTA banke upravo je razvijena sa tom idejom. U zavisnosti od izabranog paketa korisnicima su dostupni srednji kurs za kartična plaćanja u inostranstvu, kupoprodaja evra putem mBank i eBank aplikacije po srednjem ili povoljnijem kursu, putno zdravstveno osiguranje za celu porodicu, kao i asistencija na putu u Srbiji i Evropi.

Alta banka

Pored toga, ALTA banka predstavila je i Komfor Vibe, besplatan račun namenjen mladima od 18 do 27 godina, bez mesečne naknade za vođenje računa.

Alta banka 2

Najveći troškovi letovanja često nisu oni koje planiramo, već oni koje primetimo tek kada se vratimo kući. Upravo zato izbor bankarskog paketa danas može biti jednako važan kao izbor destinacije.

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