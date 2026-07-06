Pomoćnik ministra prosvete za visokoškolsko obrazovanje Aleksandar Jović rekao je za Tanjug da uslov za isplatu prve rate jeste da visokoškolske ustanove do polovine jula unesu sve podatke o uplatama studenata koje su izvršene zaključno sa 28. februarom.

Istakao je da fakulteti imaju obavezu ažurnog unošenja podataka u Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP).

"Prva rata odnosi se na povraćaj 50 odsto plaćene školarine za prvi put upisane predmete, ali za onaj deo školarine koja je plaćena do kraja februara meseca. Mi smo im dali rok do 15. jula da provere sve podatke, unesu sve podatke koji se odnosi na to koliko su studenti uplatili sredstava na ime školarine za ovu školsku godinu do 28. februara, zaključno sa tim datumom, i nakon toga će odmah u danima iza toga ići isplata prve rate", objasnio je Jović.

On je precizirao i dinamiku za preostali deo školarine koji treba da bude refundiran.

"Nakon toga, očekuje nas nov presek u septembru. Školska godina se završava 30. septembra. Sačekaćemo taj datum da to bude presek za sve uplate školarina za 25/26. godinu i nakon toga će se u prvim danima oktobra izvršiti povraćaj druge rate, odnosno povraćaj 50 odsto plaćene školarine za prvi put upisane predmete", naveo je Jović.

Naglasio je da to nije ukupna plaćena školarina, već školarina koja se odnosi samo na prvi put upisane predmete.

"Studenti koji, recimo, obnavljaju godinu ili ponovo upisuju predmet nemaju pravo na taj deo školarine da dobiju povraćaj 50 odsto školarine", objasnio je Jović.

Dodao je da se studenti ne prijavljuju sami za ovo zakonsko pravo, ali da je neophodno da podnesu zahtev za izdavanje studentske platne kartice preko portala Uprave za trezor, jer će novac leći isključivo na račun povezan sa tom karticom.

On je pozvao studente koji to još nisu uradili da zahtev podnesu pre kraja ove nedelje, ističući da će im račun svakako biti otvoren i da će ih novac čekati čak i ako sama fizička kartica ne bude izrađena u međuvremenu.

Jović je najavio da će se isti model povraćaja primenjivati i za narednu školsku godinu i da brucoši isplate mogu očekivati između aprila i septembra 2027. godine.

Vraćanja 50 odsto plaćene školarine za prvi put upisane predmete u školskoj 2025/26. godini nastavak je akcije od prošle godine, nakon što su usvojene izmene Zakona o visokom obrazovanju u martu 2025. godine.

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