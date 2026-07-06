Indeks Belex15 pao je za 0,57 odsto, dok je Belexline opao za 0,43 odsto.

Na dobitničkoj listi danas se nije našla nijedna kompanija.

Prvi na listi gubitnika je niška kompanija Philip Morris Operations a.d, čije akcije su opale za 5,09 odsto i na kraju zatvaranja vredele po 8.706 dinara.

Drugi na toj listi je Termika-Beograd a.d. Akcije ove kompanije opale su za 2,86 odsto i na kraju zatvarnja vredele po 3.400 dinara.

Najviše se trgovalo akcijama beogradskog "Dunav osiguranja", koje su ostvarile vrednost prometa od 570.300 dinara.

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