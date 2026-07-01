Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, industrijska proizvodnja je u maju 2026. godine, međugodišnje posmatrano, povećana za 0,3 odsto, pri čemu je rast zabeležen u rudarstvu (za 3,2 odsto) i prerađivačkoj industriji (za 1,4 odsto), dok je u sektoru energetike registrovan pad (od 8,6 odsto). U okviru prerađivačke industrije, rast je zabeležen u 13 od 24 oblasti, pri čemu je najveći doprinos potekao od proizvodnje motornih vozila, kao rezultat povećanih kapaciteta u automobilskoj industriji, a zatim od proizvodnje naftnih derivata, što se može povezati sa normalizacijom proizvodnje u NIS-u, navedeno je na sajtu Narodne banke Srbije.

Posmatrano u periodu januar–maj 2026. godine, međugodišnji rast industrijske proizvodnje iznosio je 0,6 odsto i bio je vođen rastom u prerađivačkoj industriji (1,6 odsto), dok je u sektorima rudarstva i energetike zabeležen niži nivo proizvodnje (za 0,5 odsto i 3,2 odsto, respektivno) u odnosu na isti period prethodne godine.

Promet u trgovini na malo u maju je realno bio viši nego u istom mesecu prethodne godine za 6,2 odsto, dok je u periodu januar–maj realno povećan za 7,5 odsto međugodišnje. Ukupan broj dolazaka turista u maju je bio veći za 7,4 odsto međugodišnje, a ukupan broj noćenja turista za 5,5 odsto. U periodu januar–maj ukupan broj dolazaka turista veći je za 7,9 odsto međugodišnje, a broj noćenja turista za 5,7 odsto međugodišnje.

Kada je reč o spoljnotrgovinskim kretanjima, robni izvoz je u maju povećan za 3,3 odsto međugodišnje, dok je u periodu januar–maj izvoz bio viši za 7,7 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. S druge strane, robni uvoz je u maju gotovo stagnirao (pad od 0,1 odsto međugodišnje), a od početka godine, zaključno s majem, zabeležio je rast od 1,0 odsto međugodišnje.



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