Kako navodi američki portal, pripadnici generacije bejbi bumera i generacije Iks, koji su tokom karijere prošli kroz tehnološke promene poput širenja interneta, dot-kom krize i pandemije kovida, sada se suočavaju sa novim izazovom - prilagođavanjem radnom okruženju u kojem veštačka inteligencija preuzima sve veći broj kancelarijskih poslova, objavio je Biznis insajder, prenosi Tanjug.

Prema istraživanju centra Pew Research, AI alati znatno su zastupljeniji među mlađim zaposlenima nego među radnicima starijim od 50 godina, ali analitičari ocenjuju da iskustvo i razvijene profesionalne veštine starijih radnika predstavljaju važnu prednost u periodu tranzicije.

Istovremeno, podaci pokazuju da sve veći broj Amerikanaca odlaže penzionisanje zbog finansijskih razloga, dok približno polovina zaposlenih bejbi bumera već koristi AI u svakodnevnom radu.

Sagovornici portala navode da pojedini stariji radnici aktivno uče da koriste AI kako bi ostali konkurentni na tržištu rada, dok drugi smatraju da ulaganje napora u savladavanje novih tehnologija pred kraj karijere nije opravdano i radije planiraju raniji odlazak u penziju.

Stručnjaci upozoravaju da će upravo ta dilema u narednim godinama postati jedno od ključnih pitanja za starije zaposlene u kancelarijskim zanimanjima.

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