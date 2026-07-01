Indeks Beogradske berze Belex15 pao je za 0,42 odsto, a Belexline je bio u minusu od 0,43 odsto.
Dobitnika danas nije bilo, a na gubitničkoj listi našle su se akcije kompanije "Goša FOM" iz Smederevske Palanke sa padom od 6,67 odsto i akcijama koje su vredele 1.400 dinara.
Sledi beogradsko "Dunav osiguranje" sa padom cene 1,63 odsto i akcijama koje su vredele 1.869 dinara.
Najviše se trgovalo akcijama beogradskog "Dunav osiguranja" koje su ostvarile vrednost prometa od 1.373.400 dinara, a sledi "Metalac" iz Gornjeg Milanovca sa prometom od 888.444 dinara.
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Finansije i Berza
Beogradska berza prometovala 18,63 miliona dinara - najviše se trgovalo akcijama jednog preduzeća
Na Beogradskoj berzi danas je ostvaren promet od 18,63 miliona dinara, a indeksi su zabeležili pad, navodi se u berzanskom izveštaju.
Indeks Beogradske berze Belex15 pao je za 0,42 odsto, a Belexline je bio u minusu od 0,43 odsto.
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