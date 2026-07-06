Kontrole su bile usmerene na proveru usklađenosti poslovanja sa odredbama Zakona o bezbednosti hrane, pre svega u pogledu upisa u Centralni registar objekata Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sledljivosti proizvoda i sirovina, ispunjenosti higijenskih uslova, primene sistema bezbednosti hrane zasnovanog na principima HACCP, kao i posedovanja dokaza o bezbednosti sladoleda.

Navodi se da je tokom kontrola utvrđeno da tri subjekta nisu bila upisana u Centralni registar objekata, kod četiri su uočene nepravilnosti u deklarisanju proizvoda, dok 14 subjekata nije posedovalo izveštaje akreditovanih laboratorija o analizama bezbednosti proizvoda.

Nedostaci u pogledu sledljivosti utvrđeni su kod sedam subjekata, neispunjavanje higijenskih uslova kod četiri, dok su nepravilnosti u uspostavljanju ili funkcionisanju sistema bezbednosti hrane zasnovanog na principima HACCP utvrđene kod 15 subjekata.

Za utvrđene nepravilnosti inspekcija je donela 31 rešenje kojim je naloženo otklanjanje nedostataka, podnela pet zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izrekla tri zabrane proizvodnje, kao i jednu zabranu prometa 30 kilograma sladoleda.

Ministarstvo navodi i da se nastavljaju pojačane aktivnosti na očuvanju bezbednosti hrane tokom letnjih meseci, sa posebnim akcentom na proizvodnju i promet poslastičarskih proizvoda i sladoleda, radi zaštite zdravlja potrošača.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić poručio je da je bezbednost hrane jedan od najvažnijih prioriteta Ministarstva i da zdravlje građana nema alternativu.

"Naš cilj je da preventivnim delovanjem, redovnim kontrolama i doslednom primenom zakona obezbedimo da svaki proizvod koji stiže do potrošača bude bezbedan. Inspekcijski nadzor nije usmeren samo na sankcionisanje nepravilnosti, već pre svega na prevenciju i podizanje standarda bezbednosti hrane. Očekujemo da svi proizvođači i prodavci dosledno primenjuju propisane mere, a Ministarstvo će i tokom jula i avgusta nastaviti pojačane inspekcijske kontrole kako bismo obezbedili visok nivo bezbednosti hrane na tržištu i zaštitili zdravlje potrošača", rekao je Glamočić.

Istovremeno, on je pozvao građane da tokom visokih temperatura budu posebno oprezni prilikom kupovine, transporta i čuvanja lako kvarljivih namirnica.

"Kupovinu treba obavljati isključivo u registrovanim objektima, pažljivo proveravati deklaraciju, rok upotrebe i uslove čuvanja proizvoda, a rashlađene i zamrznute namirnice što pre odložiti u frižider ili zamrzivač", poručio je ministar Glamočić.

Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva sve proizvođače i prodavce hrane da tokom perioda visokih temperatura dosledno primenjuju propisane mere bezbednosti hrane, održavaju visok nivo higijene proizvodnih prostorija i opreme, redovno sprovode analize bezbednosti proizvoda, obezbede potpunu sledljivost sirovina i gotovih proizvoda, kao i neprekidan hladni lanac tokom proizvodnje, skladištenja i transporta, jer i kratkotrajno odstupanje od propisanih temperaturnih režima može ugroziti bezbednost proizvoda.

Navodi se da visoke temperature značajno ubrzavaju razmnožavanje mikroorganizama koji mogu da dovedu do kvarenja hrane i povećaju rizik od bolesti koje se prenose hranom, kao i da su posebno osetljive lako kvarljive namirnice koje zahtevaju čuvanje na kontrolisanoj temperaturi, kao što su sveže meso, proizvodi od mesa, mleko i mlečni proizvodi, riba, jaja, gotova jela i druga rashlađena ili zamrznuta hrana.

Potrošačima se preporučuje da lako kvarljivu hranu kupuju u manjim količinama i češće, kako bi se obezbedilo njeno pravilno čuvanje i smanjio rizik od kvarenja, a da proizvode životinjskog porekla treba kupovati isključivo u registrovanim objektima koji ispunjavaju propisane uslove za prodaju i čuvanje hrane.

Prilikom kupovine neophodno je birati pravilno i jasno deklarisane proizvode, proveriti rok upotrebe, uslove čuvanja i integritet ambalaže, kao i izbegavati proizvode sa oštećenom ili otvorenom ambalažom.

Rashlađene i zamrznute proizvode treba uzimati na kraju kupovine, transportovati ih u najkraćem roku, po mogućnosti u rashladnim torbama, i odmah po dolasku kući odložiti u frižider ili zamrzivač.

Podseća se da je lako kvarljivu hranu potrebno čuvati u frižideru ili zamrzivaču, izbegavati često otvaranje vrata frižidera i njegovo prepunjavanje, dok se zamrznuta hrana treba odmrzavati isključivo u frižideru.

Pripremljenu hranu preporučuje se konzumirati što pre, a ostatke nakon hlađenja odmah odložiti u frižider, jer hranu ne treba ostavljati na sobnoj temperaturi duže od dva sata.

Posebno je važno da se sirova i termički obrađena hrana čuvaju i pripremaju odvojeno kako bi se sprečila unakrsna kontaminacija, uz redovno održavanje higijene ruku, radnih površina i pribora za pripremu hrane.

Takođe, navodi se u saopštenju, potrebno je poštovati uputstva proizvođača o načinu čuvanja i roku upotrebe proizvoda, a prilikom izleta i boravka u prirodi lako kvarljivu hranu držati u ručnim frižiderima ili rashladnim torbama.

Poseban oprez preporučuje se prilikom pripreme i konzumiranja hrane za malu decu, trudnice, starije osobe i lica sa oslabljenim imunitetom, jer su ove kategorije stanovništva najpodložnije bolestima koje se prenose hranom, piše Tanjug.

Ministarstvo će i tokom narednog perioda nastaviti sa preventivnim aktivnostima i pojačanim inspekcijskim kontrolama, kako bi se očuvao visok nivo bezbednosti hrane na tržištu Republike Srbije i obezbedila maksimalna zaštita zdravlja potrošača.

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