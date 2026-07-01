Svi vlasnici i korisnici ovih vozila koji ne koriste registrovani TAG uređaj mogu se suočiti sa visokim novčanim kaznama, koje za pravna lica dostižu i dva miliona dinara.

Obaveza korišćenja TAG uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara ove godine, u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara (član 198. stav 13).

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Ipak, Putevi Srbije ranije su odlučili da odlože punu primenu zakona kako bi korisnicima omogućili prelazni period za prilagođavanje i registraciju uređaja.

Taj period je istekao, pa se od danas primenjuju kaznene odredbe.

Kazne i do dva miliona dinara

Za nepoštovanje zakonske obaveze propisane su visoke novčane kazne:

za pravna lica od 500.000 do 2.000.000 dinara;

za odgovorno lice u pravnom licu od 10.000 do 100.000 dinara;

za preduzetnike od 10.000 do 500.000 dinara;

za fizička lica od 5.000 do 50.000 dinara.





Kako se pravilno plaća putarina?

Putevi Srbije podsećaju da je za vozila četvrte kategorije u bezbarijernom (MLFF) sistemu naplate putarine na deonici Obilaznice oko Beograda jedini redovan način plaćanja korišćenje TAG uređaja registrovanog na platformi Toll4All.

Ukoliko vozači koriste pripejd ili postpejd TAG uređaj koji nije registrovan na platformi Toll4All, putarina neće biti evidentirana kao redovno plaćena.

U tom slučaju korisnicima će biti ispostavljen račun za naknadnu naplatu putarine, uz dodatne troškove vanrednog postupka.

Gde se mogu dobiti informacije?

Sve dodatne informacije o registraciji TAG uređaja i načinu elektronskog plaćanja putarine dostupne su putem Korisničkog centra Puteva Srbije, kao i preko platforme Toll4All.

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