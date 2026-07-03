Najteže će biti pogođeni sektori prodaje, konsaltinga i Xbox gejminga, prenosi "Njujork post".

Treći talas otpuštanja za godinu dana



Ovo bi označio treći veliki talas otpuštanja za nešto više od godinu dana — 6.000 radnika je otpušteno prošlog maja, a zatim još 9.000 (četiri procenta radne snage) u julu.

Majkrosoft se suočava sa dvostrukim izazovom: zabrinutošću da previše troši na veštačku inteligenciju - sa obavezama od čak 190 milijardi dolara za novu infrastrukturu - i strahom da bi botovi sa veštačkom inteligencijom mogli učiniti tradicionalne alate zastarelim.

Akcije Majkrosofta pale su za 19 procenata u junu - najgori mesec za akcije od pada dot-kom tržišta početkom 2000-ih.

Xbox "nije u zdravom stanju": Studiji se zatvaraju, konzole skuplje za 150 dolara

Nova izvršna direktorka Xbox-a, Aša Šarma, pozvala je na "resetovanje kompanije", navodeći da posao "nije u zdravom stanju" usred pada prihoda. Xbox je podigao cene konzola za 150 dolara - treće povećanje cena hardvera od kraja 2025. godine. Razlog: rastuća potražnja za čipovima iz data centara povećava troškove komponenti piše B92.

AI glavni razlog otpuštanja četvrti mesec zaredom



Skoro trećina svih ukidanja radnih mesta ove godine pogodila je tehnološki sektor, pri čemu se veštačka inteligencija navodi kao vodeći razlog za otpuštanja četvrti mesec uzastopno. Od 2023. godine, veštačka inteligencija se pominje u više od 173.568 slučajeva najavljenog ukidanja radnih mesta.

Microsoft nije jedini: Oracle je ukinuo 21.000 radnih mesta, Meta je najavila otpuštanje oko 10 odsto svoje radne snage, a Amazon planira da ukine oko 16.000 radnih mesta širom sveta.

"Dok kompanije otpuštaju radnike na određenim pozicijama, istovremeno agresivno zapošljavaju stručnjake za veštačku inteligenciju, stvarajući tako paradoks na tržištu rada u kojem se stara radna mesta ukidaju, a istovremeno nastaju potpuno nova", kaže stručnjak Endi Čelendžer.

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