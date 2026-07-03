Indeks Belex15 porastao je za 0,04 odsto, a Belexline za 0,02 odsto.

Na listi dobitnika prvo i jedino mesto zauzela je novosadska firma Revnost s rastom akcija od 20,01 odsto, koje su na zatvaranju vredele 2.001 dinara.

Druga pozicija na listi gubitnika pripala je beogradskoj kompaniji Dunav osiguranje, čije su akcije porasle za 0,21 odsto i na zatvaranju vredele po 1.873 dinara.

S druge strane, jedini na listi gubitnika bio je niški Filip Moris, s padom akcija od 0,02 odsto, koje su na kraju vredele po 9.173 dinara.

Akcijama upravo dve poslednje navedene kompanije danas je najviše trgovano, a prvoplasirano je bilo Dunav osiguranje uz promet od 1.000.250 dinara.

Sledi Filip Moris s prometovanih 733.800 dinara.

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