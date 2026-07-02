Indeks Beogradske berze Belex15 porastao je za 0,26 odsto, a Belexline je bio u plusu od 0,24 odsto, prenosi Tanjug.



Na listi dobitnika našle su se samo akcije Metalaca iz Gornjeg Milanovca koje su porasle za 2,45 odsto i na kraju trgovanja vredele 2.050 dinara.



Gubitnika danas nije nilo.



Najviše se trgovalo akcijama beogradskog BAS-a i vrednost prometa iznosila je 242.400 dinara, a sledi Metalac iz Gornjeg Milanovca sa prometom od 61.500 dinara.



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