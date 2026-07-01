On je to rekao odgovarajući na pitanje novinara o razgovorima koje je u utorak u Ankari vodio sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kajom Kalas i dvojicom evropskih komesara, prenosi Rojters.



Turska i Evropska unija već vode razgovore o mogućem uključivanju te zemlje u sistem SEPA, koji okuplja 41 državu i omogućava brža, jeftinija i bezbednija prekogranična plaćanja u evrima.



Jedinstveno područje plaćanja u evrima (SEPA) uspostavljeno je radi pojednostavljivanja bezgotovinskih plaćanja u evrima između država članica.



Pored zemalja Evropske unije, sistem obuhvata i više država koje nisu članice Evropske unije, kao što je Srbija, koja je postala 41. članica SEPA u maju 2025.



Pristupanje SEPA može da smanji troškove prekograničnih transfera i ubrza međunarodna plaćanja u evrima za privredu i građane.



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