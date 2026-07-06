Prema podacima Centra za cenovne indekse (CPI), koje prenosi ruski list Vedomosti, od 1. do 25. juna u Rusiju je isporučeno 141.000 tona beloruskog benzina, što je čak 2,4 puta više nego tokom celog maja.



Poređenja radi, u junu prošle godine Belorusija je Rusiji isporučila svega oko 1.000 tona benzina.



Prema navodima ruskih medija, Minsk je deo količina koje su ranije bile namenjene tržištima Centralne Azije preusmerio ka Rusiji kako bi pomogao stabilizaciji tamošnjeg tržišta.



Energetski stručnjak Kiril Rodionov ocenio je da Belorusija godišnje može da izveze između 1,8 i dva miliona tona benzina, odnosno oko 150.000 do 170.000 tona mesečno, ali upozorava da to neće biti dovoljno da u potpunosti pokrije ruski manjak goriva.



Istovremeno je cena beloruskog benzina na Međunarodnoj robnoj berzi u Sankt Peterburgu od početka maja porasla za gotovo 80 odsto, što pokazuje koliko je potražnja porasla.



Ruske vlasti poslednjih sedmica pokušavaju da nadoknade manjak goriva povećanim uvozom iz inostranstva.



Pored Belorusije, Moskva je počela da uvozi benzin iz Indije, dok se vode razgovori i sa Kazahstanom o dodatnim isporukama, piše Capital.



Ove mere usledile su nakon višemesečnih napada ukrajinskih dronova na ruske rafinerije, koji su značajno smanjili domaće kapacitete za preradu nafte i izazvali nestašice u više regiona zemlje.



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