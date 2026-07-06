Izjavio je da je reč o najvećem skupu Ujedinjenih nacija posvećenom digitalnom razvoju i istakao da Srbija AI ne posmatra samo kao tehnološko rešenje već kao važno pitanje budućeg razvoja zemlje.

Jovanović je za Tanjugu rekao, pre početka otvaranja foruma, da u Ženevu dolazi kao izaslanik predsednika Srbije Aleksandra Vučića, na poziv generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša, kako bi predstavio rezultate koje je Srbija ostvarila u oblasti digitalizacije, elektronske uprave i razvoja veštačke inteligencije.

Dodao je da Srbija već ima brojne primere primene veštačke inteligencije u javnoj upravi i privredi, kao i da razvija sopstveni veliki jezički model za srpski jezik, koji će omogućiti širu primenu AI tehnologija u javnom sektoru i drugim oblastima.

Jovanović je naglasio da se Srbija nalazi na drugom mestu u Evropi i šestom u svetu prema indeksu Svetske banke koji meri zrelost digitalne infrastrukture.

On je istakao da će forum u Ženevi biti prilika i za promociju Specijalizovane izložbe Ekspo 2027 u Beogradu.

Globalni dijalog o upravljanju veštačkom inteligencijom, koji počinje danas u Ženevi i traje do 10.jula, prva je svetska međuvladina platforma posvećena upravljanju veštačkom inteligencijom koju je osnovala Generalna skupština Ujedinjenih nacija.

Dijalog je jedan od ključnih mehanizama implementacije uspostavljenih u okviru Pakta za budućnost i Globalnog digitalnog sporazuma, koje su države članice usvojile u septembru 2024. godine, piše Tanjug.

Dijalog predstavlja inkluzivan multilateralni forum gde vlade, međunarodne organizacije, akademska zajednica, civilno društvo i privatni sektor mogu da razmenjuju iskustva, razgovaraju o pristupima upravljanju i jačaju međunarodnu saradnju u oblasti veštačke inteligencije.

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