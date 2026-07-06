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Srbija na Globalnom dijalogu UN o veštačkoj inteligenciji, Jovanović - "AI važna za razvoj"
Prvi Globalni dijalog o upravljanju veštačkom inteligencijom počinje danas u Ženevi, a direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović, koji predvodi delegaciju Srbije na tom forumu.
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