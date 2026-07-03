Belex15 je pao za 0,33 odsto, a Belexline za 0,61 odsto.

Prvo mesto na listi dobitnika pripalo je novosadskoj firmi Revnost s rastom akcija od 20,01 odsto, koje su na zatvaranju vredele 12.001 dinara.

Sledi beogradski Aerodrom Nikola Tesla sa rastom vrednosti akcija od 0,05 odsto, a koje su na zatvaranju trgovanja imale vrednost od 2.089 dinara po akciji.

Gubitničku listu predvodi kompanija Energoprojekt holding iz Beograda sa akcijama koje su pale za 11,88 odsto i na kraju trgovanja vredele po 460 dinara.

Na drugom mestu je Goša FOM iz Smederevske Palanke sa padom akcijama od 6,79 odsto i vrednošću na kraju trgovanja od 1.400 dinara.

Najviše je trgovano upravo akcijama kompanije Dunav osiguranje, koja je ostvarila promet od 3.045.262 dinara, a drugo mesto zauzeo je Metalac iz Gornjeg Milanovca s prometom od 2.903.238 dinara.

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