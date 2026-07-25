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Bogata zemlja ima sreće - otkrili su veliko nalazište vredne rude

Analiza mulja bogatog retkim zemnim elementima pronađenog ranije ove godine na morskom dnu u blizini udaljenog pacifičkog ostrva otkrila je da 54 odsto minerala čini ređi i vredniji elementi, objavila je japanska vlada u petak.

 

Autor:  Stanko Stamenković
25.07.2026.13:03
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Bogata zemlja ima sreće - otkrili su veliko nalazište vredne rude
Foto: Phawat / Shutterstock.com
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Međutim, vlada nije otkrila veličinu nalazišta, navodeći da podaci nisu dovoljni s obzirom na ograničen obim i trajanje istraživanja.

U februaru je japanski brod za bušenje, Chikyu, završio jednomesečnu misiju u blizini ostrva Minamitori, koje se nalazi približno 1.900 kilometara jugoistočno od Tokija, što je bio prvi uspešan pokušaj vađenja materijala sa morskog dna bogatog retkim zemnim elementima sa dubine od oko šest kilometara, prenosi B92.

Projekat se sprovodi u trenutku kada Japan nastoji da diverzifikuje snabdevanje ključnim sirovinama, usled kineskih ograničenja izvoza minerala retkih zemalja i pratećih magneta, koji su od vitalnog značaja za odbrambenu i automobilsku industriju.

Otkriveni važni minerali

Izvađeno je oko 50 tona mulja. Prema navodima japanske vlade, analize su potvrdile prisustvo itrijuma, koji se koristi u vazduhoplovstvu, energetici i proizvodnji poluprovodnika, zatim gadolinijuma, koji se primenjuje u MRI uređajima i drugim visokotehnološkim oblastima, kao i disprozijuma, koji se koristi za izradu magneta za električna vozila.

U istim vodama, Japan planira da od februara 2027. godine sprovede jednomesečno probno iskopavanje, tokom kojeg bi se dnevno vadilo 350 tona mulja. Materijal će biti dehidriran na ostrvu Minamitori i prerađen na glavnom japanskom arhipelagu, gde će se testirati tehnologije za separaciju, rafinaciju i topljenje.

Cilj je da se do marta 2028. godine ispita izvodljivost proizvodnje minerala retkih zemalja u Japanu i izvrši sveobuhvatna procena izgleda za industrijalizaciju, izjavio je Kazušige Kikuči iz Japanske agencije za nauku i tehnologiju o Zemlji i moru, koja upravlja brodom za bušenje.

Peking je u aprilu 2025. godine uveo izvozna ograničenja za pojedine minerale retkih zemalja i srodne magnete, a zatim je pooštrio ograničenja za izvoz u Japan u januaru, kao i dva puta mesec dana kasnije.

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Japan minerali nalazište

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