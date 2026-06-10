Banke u Srbiji i dalje će poslovati pod istim imenom i obavljati osnovne bankarske poslove, ali bi novi zakoni, koji su trenutno na javnoj raspravi, trebalo da donesu veću sigurnost za građane, strožu kontrolu poslovanja i veću odgovornost rukovodstava finansijskih institucija.

Paket propisa koji je pripremila Narodna banka Srbije predviđa donošenje novog Zakona o kreditnim institucijama, kao i izmene drugih propisa iz oblasti bankarstva i zaštite korisnika finansijskih usluga. Jedan od ključnih ciljeva jeste usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa direktivama Evropske unije, prenosi RTS.

NBS uvodi nove mehanizme nadzora

Prema rečima direktora Sektora za kontrolu banaka Narodne banke Srbije, Darko Stamenković, novi zakon donosi dodatne mehanizme za sprečavanje neovlašćenog kreditiranja i primanja depozita.

"Uvodi se nadzorni mehanizam koji će Narodnoj banci Srbije omogućiti neposrednu i posrednu kontrolu lica koja pružaju takve usluge bez odgovarajućih dozvola. Predviđene su administrativne mere, zabrana obavljanja aktivnosti, novčane kazne, javne opomene, ali i krivičnopravne sankcije koje već postoje u zakonodavstvu", naveo je Stamenković.

Veća zaštita korisnika finansijskih usluga

Predložene izmene imaju za cilj jačanje stabilnosti finansijskog sistema, veću transparentnost poslovanja i bolju zaštitu građana koji koriste bankarske i druge finansijske usluge.

Pored toga, novi propisi trebalo bi da omoguće efikasniji nadzor nad subjektima koji pružaju finansijske usluge bez potrebnih dozvola, što bi dodatno smanjilo rizik za korisnike i doprinelo većem poverenju u finansijski sektor.

Javna rasprava o predloženim zakonima je u toku, a nakon njenog završetka očekuje se dalje razmatranje i usvajanje propisa koji bi mogli da donesu značajne promene u poslovanju finansijskih institucija u Srbiji.

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