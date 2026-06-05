Indeks Beogradske berze Belex15 je bio u nivou stagnacije, a Belexline je neznatno pao za 0,01 odsto, prenosi Tanjug.
Na listi dobitnika nije bilo nijedne kompanije.
Jedino mesto na listi gubitnika zauzela je firma Goša FOM iz Smederevske Palanke čije su akcije pale za 0,39 odsto i na zatvaranju vredele po 1.775 dinara.
Akcijama beogradske kompanije Meser tehnogas danas je najviše trgovano uz promet od 379.511 dinara, a na drugom mestu našla se Goša s prometom od 209.460 dinara.
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Finansije i Berza
Beogradska berza zabeležila promet od preko 8,12 miliona dinara - najviše se trgovalao akcijama dva preduzeća
Na Beogradskoj berzi danas je ostvaren promet od 8.126.564 dinara, a indeksi su bili neznatno promenjeni, navodi se u berzanskom izveštaju.
Indeks Beogradske berze Belex15 je bio u nivou stagnacije, a Belexline je neznatno pao za 0,01 odsto, prenosi Tanjug.
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