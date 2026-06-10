Sve više Evropljana kupuje polovnu odeću - tržište raste milijardama evra, a razlog nije samo ušteda

Kupovina polovne odeće u Evropi doživljava pravi procvat. Ono što je nekada za mnoge predstavljalo alternativu zbog uštede novca, danas postaje jedan od najbrže rastućih trendova u modnoj industriji.

Dok se svake godine širom sveta proizvede gotovo 100 milijardi komada odeće, stručnjaci upozoravaju da tekstilna industrija postaje jedan od najvećih zagađivača životne sredine. Procene pokazuju da upravo ovaj sektor učestvuje sa oko 10 odsto u globalnim emisijama ugljen-dioksida, više nego međunarodni avio-saobraćaj i pomorski transport zajedno, prenosi Blic.

U isto vreme, manje od jedan odsto tekstilnog materijala reciklira se u novu odeću.

Zbog toga sve više zemalja traži načine da smanje tekstilni otpad, a jedan od najefikasnijih modela pokazala se preprodaja garderobe.

Polovna odeća postaje industrija vredna milijarde

Tržište cirkularne mode u Evropi prošle godine vredelo je oko 20 milijardi evra, a procene pokazuju da bi do 2030. godine moglo da dostigne više od 31 milijardu evra.

Najveći rast očekuje se upravo u segmentu preprodaje odeće, koji bi sa sadašnjih 15,9 milijardi mogao da poraste na čak 26 milijardi evra.

Najveće tržište trenutno ima Francuska, koja drži oko četvrtinu evropske prodaje polovne garderobe. Odmah iza nje nalaze se Španija, Italija i Nemačka.

Mladi predvode promene

Posebno zanimljiv podatak jeste da najveći rast dolazi od mlađih generacija koje sve češće biraju polovnu garderobu umesto kupovine novih komada.

Za njih second-hand kupovina nije samo način da uštede novac, već i prilika da pronađu unikatne komade i smanje negativan uticaj na životnu sredinu.

Stručnjaci smatraju da upravo generacije Z i milenijalci najviše doprinose širenju ovog trenda širom Evrope.

Novi život za odeću i obuću

Pored kupovine polovne garderobe, sve veće interesovanje vlada i za popravku odeće i obuće.

Tržište popravki u Evropi poraslo je sa 2,2 milijarde evra na gotovo 3 milijarde evra za samo nekoliko godina.

Posebno brzo raste potražnja za popravkom patika i obuće, jer se sve više potrošača odlučuje da produži vek trajanja omiljenih komada umesto da kupuje nove.

Prema procenama stručnjaka, popravka proizvoda umesto njegove zamene može da smanji emisiju ugljen-dioksida za čak 30 odsto i produži vek korišćenja za oko 70 procenata.

Evropa pooštrava pravila

Rast tekstilnog otpada postao je ozbiljan problem za evropske zemlje, zbog čega Evropska unija uvodi nova pravila koja bi trebalo da spreče uništavanje neprodate odeće i podstaknu održivije poslovanje modne industrije.

Cilj je jednostavan - manje otpada, manje zagađenja i duži životni vek garderobe koju već posedujemo.

Dok se modna industrija suočava sa sve većim pritiskom da postane održivija, građani svojim izborima već pokazuju da su spremni na promene. A upravo zato polovna odeća odavno više nije simbol štednje, već deo novog načina razmišljanja o modi i potrošnji.

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