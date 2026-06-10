EUR EUR 117,03 117,38din 117,73
USD USD 101,45 101,75din 102,06
CAD CAD 72,76 72,98din 73,20
AUD AUD 71,47 71,69din 71,90
GBP GBP 135,33 135,73din 136,14
CHF CHF 127,32 127,70din 128,08
KURSNA LISTA

Karijera

Sve više Evropljana kupuje polovnu odeću - tržište raste milijardama evra, a razlog nije samo ušteda

Kupovina polovne odeće više nije rezervisana samo za one koji žele da uštede. Sve veći broj građana bira second-hand komade zbog ekologije, održivosti i promenjenih potrošačkih navika.

Autor:  Dubravka Jovanović
10.06.2026.09:39
0
Sve više Evropljana kupuje polovnu odeću - tržište raste milijardama evra, a razlog nije samo ušteda
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Pressmaster
Ponovo kreće voz za Crnu Goru - poznati termini polazaka i cene karata iz Srbije
Foto: Romanadr/Shutterstock
 Ponovo kreće voz za Crnu Goru - poznati termini polazaka i cene karata iz Srbije
Prethodna vest
Volstrit porastao nakon pada cena nafte - investitori očekuju sporazum SAD i Irana
Foto: Shutterstock
 Volstrit porastao nakon pada cena nafte - investitori očekuju sporazum SAD i Irana
Sledeća vest

Kupovina polovne odeće u Evropi doživljava pravi procvat. Ono što je nekada za mnoge predstavljalo alternativu zbog uštede novca, danas postaje jedan od najbrže rastućih trendova u modnoj industriji.

Dok se svake godine širom sveta proizvede gotovo 100 milijardi komada odeće, stručnjaci upozoravaju da tekstilna industrija postaje jedan od najvećih zagađivača životne sredine. Procene pokazuju da upravo ovaj sektor učestvuje sa oko 10 odsto u globalnim emisijama ugljen-dioksida, više nego međunarodni avio-saobraćaj i pomorski transport zajedno, prenosi Blic.

U isto vreme, manje od jedan odsto tekstilnog materijala reciklira se u novu odeću.

Zbog toga sve više zemalja traži načine da smanje tekstilni otpad, a jedan od najefikasnijih modela pokazala se preprodaja garderobe.

Polovna odeća postaje industrija vredna milijarde

Tržište cirkularne mode u Evropi prošle godine vredelo je oko 20 milijardi evra, a procene pokazuju da bi do 2030. godine moglo da dostigne više od 31 milijardu evra.

Najveći rast očekuje se upravo u segmentu preprodaje odeće, koji bi sa sadašnjih 15,9 milijardi mogao da poraste na čak 26 milijardi evra.

Najveće tržište trenutno ima Francuska, koja drži oko četvrtinu evropske prodaje polovne garderobe. Odmah iza nje nalaze se Španija, Italija i Nemačka.

Mladi predvode promene

Posebno zanimljiv podatak jeste da najveći rast dolazi od mlađih generacija koje sve češće biraju polovnu garderobu umesto kupovine novih komada.

Za njih second-hand kupovina nije samo način da uštede novac, već i prilika da pronađu unikatne komade i smanje negativan uticaj na životnu sredinu.

Stručnjaci smatraju da upravo generacije Z i milenijalci najviše doprinose širenju ovog trenda širom Evrope.

Novi život za odeću i obuću

Pored kupovine polovne garderobe, sve veće interesovanje vlada i za popravku odeće i obuće.

Tržište popravki u Evropi poraslo je sa 2,2 milijarde evra na gotovo 3 milijarde evra za samo nekoliko godina.

Posebno brzo raste potražnja za popravkom patika i obuće, jer se sve više potrošača odlučuje da produži vek trajanja omiljenih komada umesto da kupuje nove.

Prema procenama stručnjaka, popravka proizvoda umesto njegove zamene može da smanji emisiju ugljen-dioksida za čak 30 odsto i produži vek korišćenja za oko 70 procenata.

Evropa pooštrava pravila

Rast tekstilnog otpada postao je ozbiljan problem za evropske zemlje, zbog čega Evropska unija uvodi nova pravila koja bi trebalo da spreče uništavanje neprodate odeće i podstaknu održivije poslovanje modne industrije.

Cilj je jednostavan - manje otpada, manje zagađenja i duži životni vek garderobe koju već posedujemo.

Dok se modna industrija suočava sa sve većim pritiskom da postane održivija, građani svojim izborima već pokazuju da su spremni na promene. A upravo zato polovna odeća odavno više nije simbol štednje, već deo novog načina razmišljanja o modi i potrošnji.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
Evropa Prodaja polovna garderoba

Povezane vesti

Novi udar na džepove građana - evropske plate više ne mogu da prate rast cena
Foto: Shutterstock

Novi udar na džepove građana - evropske plate više ne mogu da prate rast cena

08:46 | 0
Mladić sa 19 godina prodao aplikaciju za milione - sada je krenuo ispočetka
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Mladić sa 19 godina prodao aplikaciju za milione - sada je krenuo ispočetka

11:03 | 0
Najopasniji aerodromi u Evropi koji pilotima zadaju muke
Foto: Photosbypatrik/Shutterstock

Najopasniji aerodromi u Evropi koji pilotima zadaju muke

19:43 | 0
Evropa gradi megakanal vredan 4,3 milijarde evra - spojiće tri države
Foto: Multishooter / Shutterstock.com

Evropa gradi megakanal vredan 4,3 milijarde evra - spojiće tri države

14:26 | 0
"Kupe za 200 RSD, prodaju za 2.000 dinara" - kako izgleda posao u Srbiji od kog se živi, a deluje neprimetno
Foto: Shutterstock

"Kupe za 200 RSD, prodaju za 2.000 dinara" - kako izgleda posao u Srbiji od kog se živi, a deluje neprimetno

12:57 | 0
Komentari (0)

Karijera

Ni Harvard više ne garantuje posao - student otkrio kroz šta prolaze mladi danas
Foto: Shutterstock/ Studio Romantic

Ni Harvard više ne garantuje posao - student otkrio kroz šta prolaze mladi danas

13:44 Karijera
"Drhte kad im stigne porez, parče mesa plaćaju 30 evra": Srpkinja otkrila kako izgleda život u Švajcarskoj
Foto: VH-studio/Shutterstock.com

"Drhte kad im stigne porez, parče mesa plaćaju 30 evra": Srpkinja otkrila kako izgleda život u Švajcarskoj

13:11 Karijera
Sobarica u Crnoj Gori može da zaradi i do 2.000 evra, a gde je bakšiš...
Foto: Zoran Zeremski/Shutterstock

Sobarica u Crnoj Gori može da zaradi i do 2.000 evra, a gde je bakšiš...

13:06 Karijera
Mladić sa 19 godina prodao aplikaciju za milione - sada je krenuo ispočetka
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Mladić sa 19 godina prodao aplikaciju za milione - sada je krenuo ispočetka

11:03 Karijera
Balkanci koji su otišli da rade u ovu zemlju vraćaju se puni para - bliže je od Nemačke, a plate veće
PIXABAY

Balkanci koji su otišli da rade u ovu zemlju vraćaju se puni para - bliže je od Nemačke, a plate veće

10:24 Karijera
Večita dilema - raditi sezonski posao, ili početi stalni i odložiti fakultet
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock

Večita dilema - raditi sezonski posao, ili početi stalni i odložiti fakultet

09:49 Karijera
"Kupe za 200 RSD, prodaju za 2.000 dinara" - kako izgleda posao u Srbiji od kog se živi, a deluje neprimetno
Foto: Shutterstock

"Kupe za 200 RSD, prodaju za 2.000 dinara" - kako izgleda posao u Srbiji od kog se živi, a deluje neprimetno

12:57 Karijera
Vesna uzgaja najskuplje povrće na svetu - kilogram košta 20.000 dolara
Foto: Shutterstock

Vesna uzgaja najskuplje povrće na svetu - kilogram košta 20.000 dolara

12:31 Karijera
Ilon Mask na putu da postane prvi bilioner na svetu - ulazi u istoriju modernog biznisa
Foto: Joshua Sukoff/shutterstock.com

Ilon Mask na putu da postane prvi bilioner na svetu - ulazi u istoriju modernog biznisa

11:41 Karijera
Plaćaju im 150.000 dolara godišnje da žive život umesto njih - "Klijenti nas zovu i u 3 ujutru"
Shutterstock

Plaćaju im 150.000 dolara godišnje da žive život umesto njih - "Klijenti nas zovu i u 3 ujutru"

11:11 Karijera

Najnovije

Najčitanije

3min

Posle dve godine borbe priroda konačno nagradila pčelare - vrcaju prvi med i trljaju ruke 

12min

Volstrit porastao nakon pada cena nafte - investitori očekuju sporazum SAD i Irana

13min

Sve više Evropljana kupuje polovnu odeću - tržište raste milijardama evra, a razlog nije samo ušteda

23min

Ponovo kreće voz za Crnu Goru - poznati termini polazaka i cene karata iz Srbije

24min

Pomeraju granice brzine - uvodi se vožnja do 150 km/h na auto-putu

24H

Odlazak na more više neće biti isti - najavljena nova pravila u Hrvatskoj

23H

U Srbiji možete ostvariti penziju i bez dana radnog staža - postoji jedan važan uslov

24H

Prva prodavnica u kojoj će raditi robot, smena 24 časa, 7 dana u nedelji

23H

Srbin kažnjen sa 350 evra čim je sišao sa trajekta u Grčkoj

1D

Nemačka razmatra ukidanje udovičke penzije - milioni bračnih parova u problemu

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 101,45 101,75 102,06
CAD CAD 72,76 72,98 73,2
AUD AUD 71,47 71,69 71,9
GBP GBP 135,33 135,73 136,14
CHF CHF 127,32 127,7 128,08

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 53.518,00 €
ETH ETH 1.421,48 €
LTC LTC 37,19 €
DOT DOT 0,83 €
BCH BCH 174,65 €
LINK LINK 6,76 €
BNB BNB 513,16 €
XMR XMR 267,27 €
Powered by CoinGecko API