Indeks Beogradske berze Belex15 je bio u plusu od 0,01 odsto, dok je Belexline zabeležio rast od 0,18 odsto, piše Tanjug.
Na listi dobitnika našlo se preduzeće "Philip Moriss Operations" iz Niša sa rastom cene od 1.08 odsto i akcijama koje su vredele 9.200 na zatvaranju.
Sledi beogradsko "Dunav osiguranje" sa rastom cene od 0,05 odsto i akcijama koje su vredele 1.931 dinara.
Na listi gubitnika našla se samo firma "Goša FOM" iz Smederevske Palanke čije su akcije pale za 8,59 odsto i na zatvaranju vredele po 1.554 dinara.
Akcijama kompanije "Goša FOM" iz Smederevske Palanke danas je najviše trgovano uz promet od 2.017.496 dinara, a na drugom mestu našlo se beogradsko "Dunav osiguranje" sa prometom od 1.566.175 dinara.
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Finansije i Berza
Beogradska berza ostvarila promet od 121,09 miliona dinara - akcije dva preduzeća beleže rast
Na Beogradskoj berzi danas je ostvaren promet od 121,09 miliona dinara, navodi se u berzanskom izveštaju.
Indeks Beogradske berze Belex15 je bio u plusu od 0,01 odsto, dok je Belexline zabeležio rast od 0,18 odsto, piše Tanjug.
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